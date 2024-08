Michele Placido e il suo amore per Federica Vincenti: “Mi ha donato una nuova giovinezza, 38 anni di differenza pesano”

In un’intervista approfondita, Michele Placido ripercorre il suo percorso artistico e la sua relazione con Federica Vincenti, rivelando come questa unione abbia influito positivamente sulla sua vita.





Michele Placido, attore e regista di spicco, a 78 anni realizza un bilancio della sua vita in un’intervista al Corriere della Sera. Racconta i suoi inizi, dal periodo in polizia fino alla sua vocazione attoriale, che lo ha portato a prendere una decisione audace: “Ho abbandonato tutto per dedicarmi all’arte”, afferma. Riflessioni sulla sua giovinezza rivelano un uomo diviso, tra fede e confusione: “Avevo una formazione religiosa – racconta – credevo e non credevo. Ero confuso, seguivo le processioni a Pasqua e mi commuovevo. Quella era già arte. Era il mio destino diventare prete”.

Il matrimonio con Federica Vincenti

Oggi, il regista è felicemente sposato con Federica Vincenti, giovane attrice con 30 anni di differenza. Placido parla della loro relazione con entusiasmo: “Mi ha prolungato la giovinezza. È una storia splendida. Ci siamo fusi, viviamo praticamente in simbiosi; lei non fa niente senza di me e viceversa”. In merito alla sessualità, che in molte coppie tende a diminuire, afferma: “È per tutti così. Ci unisce la passione per il cinema e il teatro. È la donna più importante della mia vita”.

Tuttavia, la loro storia ha avuto momenti complessi. Placido ricorda il triste evento di una gravidanza interrotta: “Federica rimase incinta, ma purtroppo abortì al terzo mese. Era un esserino che non vedeva e non sentiva. È stata un’esperienza terribile per entrambi, e ancora oggi mi commuovo al pensiero”. Qualche anno dopo, la coppia è diventata genitore: “Nel 2006 è arrivato Gabriele. Accompagnarlo a comprare le figurine dei calciatori a questa età è un’esperienza meravigliosa, che riempie di gioia il cuore”.

“Io e Ornella Muti segretamente innamorati”

Affascinante e carismatico, Michele ripercorre anche un capitolo della sua vita legato a Ornella Muti, una storia d’amore segreta che ha suscitato interesse. “Era una donna straordinaria, bellissima e corteggiatissima. Durante le riprese di ‘Romanzo popolare’ di Monicelli, eravamo innamorati, ma non potevamo dirlo sul set e nemmeno tra di noi”, racconta. Un evento che ricorda con un sorriso è un tentativo di approccio: “Una sera, mentre eravamo nell’ascensore del residence dove alloggiavamo, provai a darle un bacio. Lei reagì immediatamente… mi rifilò una sberla!”

Con grande umorismo, Michele conclude riflettendo sulle relazioni e sull’intensità delle emozioni umane. L’esperienza con Federica tatto la sua giovinezza, conferma la bellezza dell’amore in ogni sua forma. Placido incarna l’idea che l’età è solo un numero, enfatizzando come l’amore e la passione possano trasformare e rinnovare la vita, indipendentemente dalla generazione in cui si vive.