Michelle Hunziker: “Cerco un uomo che mi tuteli, mi seduca e mi faccia sentire donna”

La celebre conduttrice Michelle Hunziker, attualmente single, ha rivelato in una recente intervista al giornale tedesco Spiegel le caratteristiche che vorrebbe trovare in un potenziale compagno. Dopo essersi lasciata alle spalle due importanti relazioni, il matrimonio con Eros Ramazzotti, da cui è nata la figlia Aurora, e quello con Tomaso Trussardi, padre delle sue figlie Sole e Celeste, Michelle non ha rinunciato al desiderio di vivere un nuovo amore.





Secondo quanto dichiarato dalla conduttrice, il suo uomo ideale deve essere innanzitutto galante e capace di corteggiarla nel vero senso della parola. Ha sottolineato quanto per lei sia importante sentirsi valorizzata e protetta, anche se non in termini economici: “Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica.”

Nonostante il suo status di celebrità e il successo personale, Michelle Hunziker non nasconde il desiderio di trovare una persona con cui condividere il proprio percorso di vita. Ha spiegato quanto sia difficile incontrare qualcuno che abbia una visione simile alla sua e che sappia arricchire la sua quotidianità: “Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione. Qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo. Specialmente alla mia età.”

La conduttrice ha anche espresso il suo pensiero sull’amore autentico, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco come base fondamentale per una relazione sana e duratura: “Amare significa condividere il tempo che si ha e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile.”

Parlando ancora del profilo del suo uomo ideale, Michelle ha aggiunto che cerca una persona serena e soddisfatta della propria vita, indipendentemente dai traguardi raggiunti. Per lei è essenziale che il compagno sia in grado di farla divertire ma anche di offrirle supporto nei momenti di difficoltà: “Voglio un uomo che sia sereno con se stesso, soddisfatto della sua vita, a prescindere da ciò che ha raggiunto. Qualcuno con cui divertirsi, ma anche capace di dire: ‘Non preoccuparti, ci penso io’.”

La vita sentimentale di Michelle Hunziker è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. Il suo primo matrimonio con Eros Ramazzotti, celebrato nel 1998, si è concluso nel 2009. Durante questa unione è nata Aurora, oggi ventiseienne e molto vicina alla madre. Successivamente, nel 2014, la conduttrice si è sposata con Tomaso Trussardi, imprenditore italiano e padre delle sue due figlie più piccole, Sole e Celeste. Anche questa relazione è terminata nel 2022.

Nonostante le esperienze passate e le difficoltà affrontate, Michelle sembra guardare al futuro con ottimismo e speranza. La sua visione dell’amore rimane romantica ma realistica, basata su valori solidi come il rispetto e la condivisione. In diverse interviste ha ribadito quanto sia importante per lei vivere una relazione autentica, lontana dai compromessi forzati e dalle aspettative irrealistiche.