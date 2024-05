Michelle Hunziker, chi è Matteo Viezzer il fidanzato che la diverte tantissimo dopo Alessandro Corollo

Michelle Hunziker, la popolare conduttrice televisiva, è stata recentemente fotografata in compagnia di un nuovo accompagnatore: Matteo Viezzer. L’incontro è avvenuto durante una cena con Anna Tatangelo e il suo fidanzato, Mattia Narducci. Matteo Viezzer, originario di Vittorio Veneto e manager nel settore dell’alta moda, si distingue non solo per la sua carriera professionale ma anche per essere il figlio di un rinomato ortopedico, Giorgio Viezzer. Questa serata ha sollevato speculazioni riguardo un possibile nuovo romanzo nella vita della celebre conduttrice, specie dopo la conclusione della sua relazione con Alessandro Carollo.





Matteo Viezzer si è affermato nel mondo della moda come manager di un prestigioso brand. I dettagli sulla sua vita privata sono scarsi, poiché i suoi profili social sono mantenuti privati, forse in un tentativo di preservare la sua privacy il più a lungo possibile. Nonostante l’attenzione mediatica, Viezzer sembra determinato a mantenere un basso profilo. È noto che Hunziker ha brevemente condiviso immagini di loro insieme sui social media, che sono state prontamente rimosse.

Le fotografie scattate durante la cena mostrano Hunziker e Viezzer in momenti di chiara complicità, suggerendo una crescente vicinanza tra i due. Le immagini pubblicate da Diva e Donna catturano i due mentre ridono e conversano animatamente, il che ha alimentato ulteriori voci su una possibile nuova relazione. Nonostante queste speculazioni, né Hunziker né Viezzer hanno confermato ufficialmente la natura della loro relazione, mantenendo un silenzio che solo alimenta la curiosità pubblica e mediatica.

Non è la prima volta che Hunziker finisce sotto i riflettori per la sua vita sentimentale. Dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi e la recente rottura con Alessandro Carollo, ogni suo movimento viene attentamente monitorato dai media. La presenza di Viezzer al suo fianco ha inevitabilmente attirato l’attenzione, soprattutto considerando il prestigio del giovane manager nel mondo della moda.

Matteo Viezzer, oltre a essere un affermato professionista, proviene da una famiglia di successo. Suo padre Giorgio Viezzer è un rinomato ortopedico, noto per il suo contributo significativo nel campo medico. Questo background familiare aggiunge ulteriore interesse alla figura di Matteo, rendendolo un personaggio ancora più intrigante agli occhi del pubblico.

Resta da vedere se questa nuova frequentazione si trasformerà in qualcosa di più serio o se rimarrà solo una breve parentesi nella vita sentimentale di Michelle Hunziker. Intanto, i fan della conduttrice e gli appassionati di gossip continueranno a seguire con attenzione ogni sviluppo, sperando di ottenere qualche indizio in più sulla possibile nuova coppia.