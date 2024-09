Michelle Hunziker dopo Trussardi: “Vorrei un uomo simile a Goffredo, il compagno di mia figlia Aurora”

In un’ emozionante intervista con Silvia Toffanin, Michelle Hunziker apre il suo cuore, riflettendo sull’amore, la famiglia e sul desiderio di nuove avventure.





Michelle Hunziker, intervistata da Silvia Toffanin, ha svelato alcune delle sue più intime aspirazioni riguardo all’amore e alla famiglia. In occasione del suo ritorno a Striscia La Notizia al fianco di Nino Frassica, Michelle ha parlato della sua vita attuale e del forte esempio d’amore rappresentato da sua figlia Aurora Ramazzotti e dal compagno Goffredo Cerza. “La loro complicità è ciò che ho sempre desiderato. Per anni ho dedicato gran parte del mio tempo alla mia famiglia, ma adesso sento il bisogno di trovare qualcuno con cui poter vivere avventure, viaggi e momenti indimenticabili”, ha dichiarato la showgirl.

Gelosie e amore in famiglia

Con l’arrivo del nipote Cesare, l’atmosfera in casa è diventata ancora più vivace, ma come ha rivelato Michelle, “ci sono delle gelosie; le mie figlie piccole si contendono il loro nipotino in modo incredibile”. Nonostante ciò, le tensioni familiari non intaccano il clima di complicità e armonia che regna tra tutti i membri. Michelle ha fatto notare come Aurora e Goffredo siano una coppia straordinariamente affiatata, commentando: “Hanno quella complicità che ho sempre desiderato nella vita con un partner. È una connessione impagabile, quella che tutti dovremmo cercare”.

Le due giovani anime amano svegliarsi all’alba, dedicandosi a splendide escursioni, un’attività che si rivela emblematico della loro affinità. Inoltre, condividono la passione per il vino e stanno seguendo un corso di sommelier insieme, suggerendo così un forte legame non solo emotivo ma anche culturale. “Goffredo è come un figlio per me”, ha spiegato Michelle, che continua descrivendo il giovane come un ragazzo dalla timidezza affascinante e dalla grande responsabilità. Con i piedi per terra, Goffredo è un 28enne con la cultura e la maturità di un quarantenne, e ha instaurato un forte legame con Michelle, soprattutto dopo la nascita di Cesare. “Quando sono stata con loro in sala parto, l’intensità di quello sguardo non lo dimenticherò mai”, ha condiviso.

La vita privata di Michelle Hunziker

Dopo la chiusura della sua relazione con Tomaso Trussardi, durata quasi dieci anni, Michelle si trova attualmente ad abbracciare la singletudine. Mentre Aurora ha già trovato stabilità affettiva a soli 27 anni, Michelle riflette sul suo percorso e confessa: “Ho un po’ di ‘casino’ nella mia vita sentimentale”. I recenti eventi, tra cui la rottura con Alessandro Carollo, hanno spinto la conduttrice a riconsiderare ciò che desidera davvero. “Ora voglio esplorare il mondo e credo sia arrivato il momento di incontrare qualcuno con cui vivere nuove emozioni. Non necessariamente legate alla progettualità, ma pazze avventure, che possono riguardare anche solo un viaggio o la condivisione di un buon bicchiere di vino”.

Michelle Hunziker ha dimostrato, ancora una volta, di essere una donna dinamica, desiderosa di vivere nuove esperienze, esplorando la vita con rinnovato entusiasmo e cercando l’amore in modalità del tutto nuova. La sua storia continua a ispirare e a raccontare la bellezza delle relazioni umane, mostrando che, in fondo, ognuno di noi cerca sempre quella speciale complicità.