Micol Olivieri non tornerà nella nuova stagione de I Cesaroni: ecco perché l’attrice, ora influencer, ha rifiutato il ruolo di Alice

Con il tanto atteso ritorno della fiction di successo Mediaset I Cesaroni, i fan sono in trepidante attesa per scoprire i futuri sviluppi delle avventure della famiglia Cesaroni. Tuttavia, la reunion non includerà tutti i volti amati della serie: tra le assenze più note spiccano quelle di Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri, rispettivamente Eva e Alice. Mentre Mastronardi ha espresso la propria volontà di concentrarsi su progetti futuri, Olivieri ha condiviso il suo punto di vista sul motivo per cui non prenderà parte a questa nuova avventura televisiva.





Micol Olivieri e il suo distacco dalla carriera di attrice

Il popolare personaggio di Alice ha accompagnato Micol Olivieri fin dal suo esordio nella serie, ma alla domanda su un possibile ritorno, la risposta dell’attrice è stata chiara. In un’intervista recente, Olivieri ha affermato che la sua carriera di attrice è terminata oltre un decennio fa.

“Non fatemi passare per ingrata,” ha dichiarato Olivieri, evidenziando il suo profondo rispetto per il progetto che l’ha lanciata nella notorietà. “La mia attuale attività di influencer mi offre la possibilità di dedicare più tempo alla mia famiglia.” La sua decisione di non tornare indietro è alimentata non solo da scelte personali, ma anche da una chiara volontà di proteggere il proprio spazio da eventuali malintesi e notizie false.

“Credo sia giusto chiarire la situazione. Molti mi chiedono se parteciperò a I Cesaroni, e voglio metter fine a tutte le speculazioni. Non ho mai rifiutato il ruolo per conflitti o discussioni…” ha continuato a spiegare l’ex attrice.

Il riconoscimento di Micol Olivieri per la sua esperienza in I Cesaroni

Micol Olivieri ha ribadito il suo affetto per il programma, riconoscendo che esso ha rivestito un ruolo cruciale nel suo processo di crescita personale e professionale. “I Cesaroni hanno fatto parte della mia vita dai 13 ai 21 anni. Ho girato l’ultima puntata mentre ero incinta della mia bambina; come potrei mai rinnegare questa esperienza?”

La sua determinazione a non tornare nel cast non deriva da un’atmosfera di rancore. “Io non so nulla della nuova serie, chi mi segue non è stato messo al corrente, e quello che sapete è ciò che so anch’io.” La decisione di abbandonare la recitazione, come afferma, rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo nella sua vita. “Ho chiuso il capitolo della mia carriera attoriale 11 anni fa; ora mi dedico ad altro.”

In un gesto di apertura, Micol ha espresso il suo sostegno agli attori che parteciperanno alla nuova stagione: “Faccio un grande in bocca al lupo al cast!”

Questa decisione di Micol Olivieri segna un’importante tappa nel suo percorso personale e professionale, illustrando come una carriera possa evolvere e trasformarsi nel tempo. Con la nostalgia dei fan per il suo personaggio iconico, la sua scelta di tutelare e valorizzare la propria vita personale è un messaggio forte e chiaro.