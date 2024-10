Milan-Club Brugge: guida per la visione in TV e streaming gratis, orari e formazioni attese

Il Milan si prepara a scendere in campo per un incontro decisivo contro il Club Brugge nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Con zero punti in classifica a causa di due sconfitte consecutive, i rossoneri sono spinti dalla necessità di riscattarsi, affrontando una squadra belga che ha già conquistato i suoi primi punti. L’incontro si svolgerà oggi, martedì 22 ottobre, allo stadio San Siro, con fischio d’inizio fissato per le 18:45. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su Sky.





Il Contesto della Partita

Dopo una deludente partenza in questa edizione della Champions League, il Milan cerca di invertire la rotta. I ragazzi di Paulo Fonseca hanno iniziato la loro avventura europea con una pesante sconfitta in casa contro il Liverpool, seguita da un’altra battuta d’arresto contro il Bayer Leverkusen, dando così un duro colpo alla loro ambizione di qualificazione. In questo contesto, il confronto con il Brugge rappresenta un’opportunità per i rossoneri di guadagnare punti vitali e rilanciarsi nel girone.

Situazione del Club Brugge

Dall’altra parte, il Club Brugge si presenta all’appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria posizione, avendo già collezionato tre punti grazie a una vittoria su Sturm Graz. Sebbene sulla carta il Milan sembri favorito, il Brugge potrebbe rivelarsi un avversario temibile, soprattutto considerando la pressione che i rossoneri hanno addosso.

Dove Vedere la Partita

La partita Milan vs Brugge sarà trasmessa in esclusiva in TV su Sky. Gli appassionati di calcio potranno godersi il match sui canali Sky Sport Uno e Sky Calcio. Per chi preferisce seguire l’evento in streaming, sarà possibile farlo tramite l’app Sky GO e la piattaforma NOW, dedicate agli abbonati dell’emittente. È importante notare che il match non sarà disponibile in chiaro.

Dettagli della Diretta

Partita: Milan vs Club Brugge

Milan vs Club Brugge Luogo: Stadio San Siro, Milano

Stadio San Siro, Milano Data: Martedì 22 ottobre 2024

Martedì 22 ottobre 2024 Orario: 18:45

18:45 Diretta TV: Sky

Sky Streaming: Sky GO, NOW

Le Probabili Formazioni

Paulo Fonseca sembra orientato verso un modulo 4-4-2, puntando su un attacco rafforzato composto da Álvaro Morata e Tammy Abraham. Le fasce verranno presidiate da Rafael Leao e Christian Pulisic, pronti a supportare l’azione offensiva. D’altra parte, la formazione del Brugge schiererà un 4-1-4-1, con il giovane Jutgla a fungere da riferimento offensivo.

Probabili Formazioni

Milan (4-4-2):

Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham.

Allenatore: Paulo Fonseca

Club Brugge (4-1-4-1):

Mignolet; Seys, Mechele, Romero, Cuyper; Jashari; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Jutgla.

Allenatore: Hayen

Conclusione

L’incontro tra Milan e Club Brugge rappresenta un crocevia importante per la squadra rossonera nella sua campagna europea. Con i tifosi che sperano in un riscatto e l’importanza di ottenere i primi punti in questa fase a gironi, una prestazione convincente sarà fondamentale. Non resta che attendere il fischio d’inizio e vedere come si sviluppa questa entusiasmante sfida.