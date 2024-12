Minicar travolge una ragazzina a Giugliano: alla guida una quindicenne, denunciata

Una giovane di soli 15 anni è stata coinvolta in un grave incidente stradale a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, nei pressi di piazza Antonio Gramsci, e ha visto protagonista una minicar che avrebbe travolto la ragazza per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Alla guida del mezzo, secondo quanto accertato dai carabinieri, si trovava un’altra quindicenne, che è stata successivamente rintracciata e denunciata.





La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso, ma le prime informazioni raccolte dalle autorità indicano che la giovane vittima, dopo essere stata investita, è stata immediatamente trasportata d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che i medici hanno deciso di trasferirla all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, la minicar avrebbe colpito la ragazza mentre questa si trovava nelle vicinanze di piazza Antonio Gramsci. Dopo l’impatto, il conducente del veicolo non si sarebbe fermato per prestare soccorso, allontanandosi rapidamente dalla scena. La dinamica precisa dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, che stanno lavorando per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine hanno permesso di individuare il veicolo coinvolto nell’incidente. Attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte, i carabinieri sono riusciti a risalire alla minicar e a identificare la persona alla guida. Si tratta, come confermato dalle autorità, di un’altra quindicenne, che è stata denunciata per omissione di soccorso e guida pericolosa.

Un testimone oculare dell’incidente ha raccontato: “Ho visto la ragazza attraversare la strada quando improvvisamente è stata colpita dalla minicar. Il veicolo non si è fermato e ha proseguito la sua corsa senza esitazioni. È stato terribile.” Le dichiarazioni dei presenti sono state fondamentali per ricostruire il tragitto della minicar e rintracciare la responsabile.

La giovane conducente del veicolo, una volta identificata, è stata ascoltata dai carabinieri. Al momento non sono emersi dettagli sulle motivazioni che l’avrebbero spinta ad allontanarsi dal luogo dell’incidente senza fermarsi. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura minorile, che dovrà decidere le eventuali sanzioni da applicare.

Nel frattempo, le condizioni della ragazza investita continuano a destare preoccupazione. I medici dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli stanno monitorando costantemente la situazione e si sono riservati la prognosi. La famiglia della giovane è sotto shock per quanto accaduto e attende con ansia aggiornamenti sul suo stato di salute.

Questo episodio ha sollevato nuovamente il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’uso delle minicar da parte dei minorenni. Questi veicoli, spesso utilizzati da adolescenti senza una adeguata formazione alla guida, possono rappresentare un rischio sia per chi li conduce sia per gli altri utenti della strada. In molti casi, infatti, i giovani conducenti non rispettano le norme del codice della strada, causando incidenti anche gravi.

Un residente della zona ha commentato: “Non è la prima volta che accadono episodi simili qui a Giugliano. Le minicar sono spesso guidate da ragazzi troppo giovani e inesperti, che non si rendono conto dei pericoli.” Le autorità locali stanno valutando possibili interventi per aumentare la sicurezza nelle strade cittadine, soprattutto nelle aree più frequentate dai pedoni.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Giugliano in Campania, dove molti cittadini si sono detti indignati per il comportamento della giovane conducente. “È inaccettabile che qualcuno possa investire una persona e andarsene come se nulla fosse,” ha dichiarato un abitante del quartiere. “Speriamo che la giustizia faccia il suo corso e che episodi del genere non accadano più.”

I carabinieri continuano a lavorare sul caso per chiarire ogni aspetto della vicenda. Le indagini si concentrano non solo sulla dinamica dell’incidente, ma anche sulle responsabilità legate alla guida della minicar da parte della quindicenne. Sarà importante stabilire se il veicolo fosse regolarmente immatricolato e se la giovane avesse i requisiti necessari per condurlo.