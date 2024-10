Minorenne al volante di un suv coinvolto in un grave incidente con un’altra vettura

Un giovane di soli 17 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo uno scontro in auto a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. La sua vettura si è scontrata con un’altra, ferendo tre persone.





Scontro tra due auto a Cassano allo Ionio

Il giovane guidava un potente suv lungo la statale 534 quando si è scontrato con un’altra vettura, ferendo tre persone. Il traffico è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire il soccorso e il ripristino della viabilità.

Intervento immediato sul luogo dell’incidente

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polstrada. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza a bordo dell’elisoccorso.

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. È stato individuato un tratto con doppio senso di circolazione a causa di lavori in corso, dove si è verificato lo scontro.

La situazione rimane in evoluzione e ulteriori dettagli saranno resi disponibili non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.