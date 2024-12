“Mio marito è più vecchio di mia madre: la gente ci fissa quando ci baciamo in pubblico”

Una coppia con 31 anni di differenza, che viaggia in barca a vela intorno al mondo, ammette di ricevere sguardi strani in pubblico, ma di non essere infastidita da ciò che gli altri pensano della loro relazione.





Marjorie, 33 anni, originaria della Francia, e Mark Jensen, 64 anni, di Sydney, Australia, vivono insieme su una barca a vela di 40 piedi. Mark si è ritirato a 48 anni dopo una carriera di successo nel settore dei media, lavorando come scrittore, produttore e regista, e ha acquistato la barca per inseguire il suo sogno di viaggiare per il mondo.

Marjorie aveva lavorato per il governo francese prima di prendersi un anno sabbatico per raggiungere il suo attuale marito, dopo essersi conosciuti nel 2019. La coppia ha dovuto affrontare alcune serie sfide quando ha presentato la loro relazione alla famiglia di Marjorie, soprattutto perché Mark ha un anno in più di sua madre.

Anche Mark e Marjorie hanno dovuto affrontare alcune reazioni di sorpresa quando si sono baciati in pubblico all’inizio della loro relazione. Marjorie aveva 28 anni all’epoca e Mark 59.

Attualmente si trovano a Fort Lauderdale, in Florida, dopo essere salpati dai Caraibi. La coppia ha in programma di attraversare l’Atlantico l’anno prossimo sulla loro barca e, in seguito, sperano di trascorrere un po’ di tempo in Francia e a Londra.

“Penso che siamo in totale armonia, Mark e io, siamo nella stessa posizione, tutto funziona insieme, non notiamo la differenza di età perché ci piacciono le stesse cose nello stesso modo”, ha detto Marjorie.

La coppia si è incontrata per la prima volta nel 2019 nel nord della Francia, grazie a un amico comune che li ha presentati. Mark ha raccontato che, mentre si trovava a Cherbourg, dove Marjorie lavorava all’epoca, si è unito a un gruppo di francesi che parlavano inglese.

“Ho incontrato tutti a Cherbourg che sapevano parlare inglese, tranne Marjorie, perché non veniva mai a quegli incontri. Ho avuto modo di conoscere il collega di Marjorie e spesso ci siamo presi una birra insieme e un giorno mi ha detto che aveva un amico che sarebbe venuto a unirsi a noi”, ha detto.

“Eravamo in questo bar che aveva un piano mezzanino, eravamo seduti al piano superiore e potevamo guardare in basso. Una signora molto carina ha attraversato il pavimento, si è girata e ha guardato verso dove eravamo e ci ha salutato.”

“Pensavo che stesse salutando qualcuno dietro di noi, ma stava salutando il mio amico.”

Ha raccontato di aver chiesto al suo amico di andare al bar a prendere qualcosa da bere, mentre lui e Marjorie si sedevano insieme, godendosi la reciproca compagnia.

“Ho pensato: ‘Cosa succede adesso?’ perché lei non sa parlare inglese e io non so parlare francese, quindi ci guardavamo e basta.”

Nel frattempo, Marjorie ha spiegato che, nonostante avesse iniziato a studiare inglese alle elementari e lo usasse spesso per parlare con persone di altri paesi, quando si sono incontrati per la prima volta, lei e Mark non erano sicuri di come mantenere viva la conversazione.

“L’ho fatto come ogni francese: quando ti chiedono se parli inglese, rispondi ‘un po’ e poi ti fermi lì e non sai più cosa dire”, ha detto.

Quando le è stato chiesto della loro attrazione iniziale, Marjorie ha rivelato che alla fine della serata si era innamorata.

“In realtà mi ero dimenticata che il mio collega era di fronte a noi e ho visto solo Mark, e solo Mark, e alla fine della serata ero totalmente innamorata”, ha aggiunto.

Secondo Mark, aveva accettato l’idea di essere un uomo single prima di incontrare Marjorie.

“Ero ovviamente (attratto da Marjorie), ma in precedenza avevo preso la decisione di non cercare donne e di vivere la mia vita senza la necessità di avere una donna, una compagna, perché era così che andava la vita. Volevo solo sentirmi a mio agio con me stesso. Quando ho incontrato Marjorie, è stato bello perché non me l’aspettavo e non sapevo dove sarebbero andate a parare le cose.”

Sebbene Mark avesse rivelato a Marjorie che non stava cercando una ragazza e che stare con lui avrebbe significato vivere sulla sua barca e navigare intorno al mondo, Marjorie non era subito d’accordo con l’idea. Preferiva prenderla con calma e voleva prima uscire con qualcuno prima di decidere se era pronta a imbarcarsi in un’avventura così grande con lui.

“Il primo giorno in cui ho iniziato a interessarmi a lui, ho pensato ‘è più grande, cosa stai facendo’?” ha spiegato. “Ma poi è passato perché fisicamente e mentalmente non mi sembra un uomo anziano, a volte mi sembra di uscire con un ragazzo di 40 anni.”

All’inizio della loro relazione, la coppia si è trovata ad affrontare dure critiche e sguardi scioccanti da parte delle persone che li circondavano.

“Nessuno dice niente (in pubblico), ma quando ho incontrato Mark, avevo 28 anni e a quel tempo tendevo a sembrare più giovane della mia età”, ha detto Marjorie. “Ricordo che in Belgio, ho baciato Mark in un ristorante e c’erano persone accanto a noi che sembravano scioccate, così lui ha detto ‘baciami di nuovo’. Quando abbiamo iniziato a frequentarci, la gente mi guardava, ma ora dimostro di più la mia età.”

Nonostante la differenza d’età, la coppia ritiene che questa sia un aspetto cruciale della loro relazione.

“Quando Marjorie guarda i suoi programmi, un anime, un film horror, qualcosa del genere, adoro la sua immaginazione perché è l’immaginazione di una persona giovane”, ha aggiunto Mark. “La maggior parte delle persone perde l’immaginazione quando ha 23 o 25 anni, ma Marjorie ce l’ha ancora e ce l’avrà quando ne avrà 50, 60 o 70.”

“Non conosco nessuno tra i 50, i 60 o i 70 anni che abbia l’immaginazione di Marjorie o la mia”, ha concluso. “L’uso dell’immaginazione è fondamentale per la nostra relazione perché Marjorie ha un atteggiamento giovanile e così ce l’ho anch’io.”