Modena, va a trovare la madre e la trova strangolata in casa a Spezzano: si cerca il figlio assente

Un’inquietante scoperta ha scosso la comunità di Spezzano di Fiorano, dove Loretta Levrini, un’anziana di 80 anni, è stata trovata morta nel suo letto. La donna viveva con il figlio, che era disoccupato e la assisteva a tempo pieno.





La figlia, come di consueto, era andata a far visita alla madre nel weekend, ma la scena che si è trovata davanti domenica scorsa, il 22 settembre, è stata di una drammaticità inaspettata: l’anziana era stata strangolata. L’allerta è scattata quando la donna ha aperto la porta di casa e ha trovato il cadavere della madre. I soccorritori, accorsi immediatamente, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

Scoperta choc in casa di famiglia

I segni evidenti sul cavo cervicale hanno spinto le autorità a intervenire. All’interno dell’appartamento, situato al secondo piano di una palazzina in piazza delle Rose, sono intervenuti i carabinieri e i reparti della scientifica, insieme al medico legale. I primi accertamenti hanno confermato l’ipotesi di omicidio per strangolamento.

Gli investigatori ora sono sulle tracce dell’altro figlio della vittima, un cinquantenne che vive nella stessa abitazione ma che, al momento del ritrovamento, risultava irreperibile. La sua testimonianza può rivelarsi cruciale per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire il suo possibile ruolo nel contesto della vicenda drammatica che ha colpito la famiglia.

Autopsia e indagini in corso

Nel frattempo, per fare chiarezza sulle cause del decesso, è stata disposta un’autopsia sul corpo di Loretta Levrini. Questo esame sarà fondamentale per stabilire con certezza l’ora della morte e dettagli relativi a questo tragico evento. La scena del crimine è stata attentamente esaminata dalla scientifica, che ha raccolto prove utili per le indagini.

Loretta Levrini conviveva da tempo con il figlio, descritto dai vicini come una persona che si dedicava completamente alla cura della madre, la quale aveva vissuto un progressivo declino fisico negli ultimi anni. Malgrado le sue condizioni di salute, i residenti del quartiere la descrivono come una persona serena e affiatata con il figlio, che non lasciava trasparire conflitti o tensioni.

L’intera comunità è in stato di shock, colpita non solo dalla brutalità dell’omicidio, ma anche dalla perdita di una figura affettuosa e conosciuta da molti. La polizia continua a indagare, esaminando ogni pista per fare luce su questo triste episodio che ha segnato la località di Spezzano di Fiorano.

In un contesto simile, ogni nuovo dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale. La speranza è che giustizia venga fatta per Loretta Levrini, e che le autorità possano fornire risposte chiare e tempestive ai suoi familiari e alla comunità rimasta attonita da questo crimine.