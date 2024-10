Molteplici milioni di euro, immobili, aziende e molto altro: rivelato il patrimonio di Gerry Scotti

Gerry Scotti ha recentemente rivelato dettagli sul suo sorprendente patrimonio nel corso di un’intervista al settimanale Gente. Le cifre messe a disposizione del pubblico non lasciano dubbi: il noto conduttore televisivo vanta un capitale che si attesta su cifre da capogiro. Scotti ha dichiarato: “Da buon mediano ho i soldi sufficienti per ritenermi appagato e per non compiere nessuna scelta per soldi. Non mi compri.”





Questa affermazione ha aperto un ampio dibattito attentamente analizzato dai media, in particolare sul patrimonio milionario che il presentatore ha accumulato nel corso degli anni. Come riportato dal sito Leggo, la sua impresa, la Gerry Scotti S.p.A., ha registrato un fatturato di 6 milioni di euro nell’ultimo anno. I guadagni netti ammontano a 4,3 milioni, mentre i ricavi totali si attestano su 4,5 milioni. Alla fine, l’utile si è mantenuto a 2,3 milioni, con disponibilità liquide che toccano l’impressionante cifra di 5,5 milioni di euro.

Gerry Scotti: patrimonio record e guadagni del conduttore

La Gerry Scotti S.p.A. non è l’unica azienda che contribuisce al suo notevole patrimonio. Infatti, Scotti detiene una holding di partecipazioni nota come GTI, con un fatturato di circa 541.230 euro e utili per 2,1 milioni. Le immobilizzazioni materiali e finanziarie ammontano a 19,7 milioni di euro, evidenziando l’importanza della sua attività imprenditoriale. Tra le diverse società sotto la sua ala, spicca la Good Time Production, che gestisce il business televisivo del noto presentatore.

A livello patrimoniale, Gerry Scotti può vantare tre appartamenti nel centro di Milano e un villino di 8 vani ad Alassio, località balneare in provincia di Savona, per un valore totale di circa 5,7 milioni di euro. Possiede anche l’usufrutto di una prestigiosa proprietà a Milano, che include 13 vani e un valore di 3,1 milioni. Inoltre, ha effettuato un significativo investimento a Pavia, sua città natale, creando la Nuovo Cinema Pavia, confermando così il suo radicamento territoriale.

Nonostante il fatturato di alcune sue società possa sembrare ridotto, con la Good Time Production che ha registrato un fatturato di 544.000 euro e una perdita di 119.966 euro, gli investimenti complessivi ammontano a ben 16,6 milioni. Complessivamente, il patrimonio di Gerry Scotti è stimato attorno ai 40 milioni di euro, un amministratore di successo che ha saputo combinare carriera e imprenditorialità con risultati straordinari.