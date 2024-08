Monica Setta compie 60 anni: “Mai ritoccata, è genetica. E sono attenta a tavola, in tv non si possono avere chili di troppo”

Monica Setta, in occasione del suo sessantesimo compleanno, racconta la sua filosofia di vita e come la bellezza non sia legata all’età, ma alla virtù e alla determinazione.





“Non ho mai fatto ritocchi, nemmeno una semplice punturina”, afferma con sicurezza Monica Setta, giornalista e conduttrice di “Storie di donne al bivio,” a pochi giorni dalla celebrazione del suo sessantesimo compleanno. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in una recente intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato del successo delle sue foto in bikini, pubblicate sui social, che hanno suscitato molteplici reazioni da parte del pubblico. Queste immagini dimostrano chiaramente quanto la conduttrice di questo noto format di Rai2 sia in ottima forma fisica. “La questione è di genetica: mia nonna, che ha vissuto fino a 110 anni, aveva una carnagione splendente”, sottolinea Monica, evidenziando come la sua predisposizione naturale giochi un ruolo cruciale.

“La tv richiede di essere in forma, e io seguo una dieta proteica”. Con queste parole, Setta chiarisce la sua attenzione verso la salute e il benessere. La sua dieta non è solo una questione di estetica, ma una necessità per chi lavora in un settore dove l’immagine è fondamentale. “Non posso permettermi di avere chili di troppo”, aggiunge con determinazione. Questa consapevolezza la induce ad essere virtuosa a tavola e a prendersi cura del suo corpo.

“I complimenti per essere in forma a 60 anni? Modo antiquato di pensare”

Monica non ha gradito che diversi commenti sul suo stato di forma fossero associati alla sua età. “Fare complimenti a qualcuno per essere in forma a sessant’anni mi sembra un modo antiquato di ragionare”. Secondo lei, il concetto di bellezza e vitalità non dovrebbe essere ancorato all’età. “A sessant’anni non si può essere belle? I sessanta di oggi sono i nuovi quaranta”, afferma con convinzione, evidenziando come ci siano ancora vent’anni di lavoro e opportunità davanti a sé. Monica Setta promuove una visione del mondo dove l’età non è un vincolo, ma una semplice cifra.

Monica Setta: “Accogliere con naturalità le rughe è bello”

Inoltre, la conduttrice non ha timori riguardo al processo di invecchiamento: “Abbiamo tutti una data di scadenza, e non si può alterare la realtà”. La sua filosofia vive nell’accettazione e nell’abbracciare i segni del tempo. “È bello accogliere le rughe con naturalezza. Immagina quanto sarebbe noioso restare sempre uguali”, aggiunge con un sorriso. Quest’attitudine riflette un’autentica serenità, dimostrando che la bellezza autentica risiede anche nell’accettare se stessi, compresi i cambiamenti.

Un bilancio positivo sui successi ottenuti

Conclude il suo intervento rilasciando un bilancio sui traguardi professionali che ha raggiunto. “Il mio percorso è assolutamente positivo, ho realizzato il sogno di lavorare nel giornalismo, creando programmi in maniera artigianale”. È questo l’aspetto che Monica custodia con maggiore orgoglio, la creatività e la passione che l’hanno guidata nella realizzazione dei suoi progetti. “Ho sempre avuto idee chiare su ciò che volevo fare, e ho affrontato ogni ostacolo con determinazione”, spiega la conduttrice, sottolineando come la forza di volontà e la chiarezza di intenti sono state le chiavi del suo successo.

Queste affermazioni pongono Monica Setta come un esempio da seguire per chiunque desideri vivere in maniera autentica e libera da condizionamenti sociali, abbracciando la propria individualità in ogni fase della vita.