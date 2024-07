Morta l’insegnante di ballo di Giulia Stabile, la ballerina di Amici: “19 anni di vita insieme a te”

Giulia Stabile, la ballerina professionista nota per la sua partecipazione ad Amici, ha salutato con commozione la sua insegnante di danza, Flaminia Buccellato, recentemente scomparsa. Buccellato, direttrice dell’Accademia Balletto Roma, è stata una figura centrale nella formazione di Stabile. Con un emozionante post su Instagram, Giulia ha espresso il suo profondo affetto per la sua mentore, definendola “una delle persone più importanti di tutta la mia vita”. La notizia della sua morte è stata annunciata ieri sui social media della scuola di danza.





Il commovente messaggio di Giulia Stabile

“Flaminia Buccellato è stata, è e sarà una delle persone più importanti di tutta la mia vita. Le sarò per sempre riconoscente. Mi ha vista per la prima volta a 3 anni e mezzo e ha creduto in me anche allora, quando ero solo una bambina che ballava con un sorriso”, ha scritto Giulia. Nel suo lungo messaggio di addio, accompagnato da foto ricordo, Giulia ha ripercorso i momenti più significativi trascorsi con la sua insegnante: “Era bello vedere una bambina sul palco, sorridente e felice di ballare.”

Massimo Ranieri: «L’amore? Ora ho una compagna che ha 15 anni meno di me. È un’insegnante. Non mi ritiro, questo lavoro è per sempre»

Giulia ha descritto Flaminia come una seconda madre, una figura che ha sempre creduto in lei e l’ha supportata in ogni momento della sua carriera. “La chiamavo ‘la mia direttora’, e lei si presentava così. Si era anche autonominata la mia seconda mamma. È stata la prima persona a credere in me, colei che mi ha resa la ballerina e la persona che sono oggi”, ha scritto. Giulia ha anche ricordato con affetto le cene insieme, le lunghe telefonate e le sgridate, sottolineando quanto Flaminia fosse presente in ogni fase della sua vita.

Giulia ha riflettuto sull’influenza duratura di Flaminia: “Ad oggi, se mi guardo indietro, vedo quanta strada ho fatto grazie a tutto quello che lei mi ha dato. Ha sempre creduto in me fin da subito e ci teneva a ricordarmi i miei progressi. So che la porterò sempre con me su qualsiasi palco e in qualsiasi sala.” La ballerina ha poi aggiunto con un sorriso: “Immaginerò sempre lei dirmi ‘Eh Stabile, io te lo avevo detto’.”

Concludendo il suo tributo, Giulia ha voluto ricordare l’importanza di Flaminia per tutti gli studenti dell’Accademia: “Voglio che venga ricordata per sempre per tutto quello che ha fatto per me e per tutti i ragazzi passati per quella scuola che abbiamo chiamato ‘casa’.”

Giulia ha anche menzionato i suoi progetti futuri, esprimendo il desiderio di continuare a crescere e migliorare come ballerina, sempre portando con sé gli insegnamenti e il ricordo di Flaminia Buccellato.