Morto Beppe Menegatti, regista teatrale e marito di Carla Fracci

Oggi si spegne a Roma Beppe Menegatti, un maestro del teatro e del balletto, noto soprattutto per la sua lunga carriera e il legame con Carla Fracci.





Chi era Beppe Menegatti

L’oggi è un giorno triste per il mondo del teatro e della danza: Beppe Menegatti, regista teatrale di grande spessore e marito della celebre ballerina Carla Fracci, è morto a Roma all’età di 95 anni. Menegatti, nato a Firenze il 6 settembre 1929, era stato ricoverato qualche giorno fa in un ospedale della capitale e successivamente trasferito in un hospice. La sua carriera, costellata di successi e innovazioni, lo ha reso un punto di riferimento per molti artisti e amanti delle arti performative.

Dopo aver inizialmente lavorato come assistente per il grande Luchino Visconti, Menegatti ha diretto numerose opere teatrali e balletti, contribuendo alla nascita di alcuni dei momenti più iconici nella storia della danza. Il suo matrimonio con Carla Fracci, con la quale si è unito nel 1964, ha ulteriormente amplificato la sua visibilità nel panorama culturale italiano e internazionale. La coppia ha collaborato artisticamente per più di cinque decenni, rimanendo sempre unita anche nelle avversità.

Incontri con il maestro

Da giovane, Menegatti ha avuto l’opportunità di assistere agli spettacoli del Maggio Musicale Fiorentino, e ha ricevuto una borsa di studio dall’Accademia Nazionale Silvio D’Amico di Roma, che ha segnato l’inizio della sua carriera nel mondo del teatro. Prima di dedicarsi interamente alla danza, il regista ha portato in scena opere innovatrici di autori del teatro dell’assurdo, come Samuel Beckett, con produzioni come “Tutti quelli che cadono” e “Commedia”, interpretate da attori di grande talento come Paola Borboni e Lidia Alfonsi.

Agli inizi degli anni ’60, spinto dal maestro Luchino Visconti, Menegatti ha cominciato a dedicarsi al teatro di danza e nel 1962 ha curato il “Balletto del Festival dei Due Mondi”. Questo interesse si è intensificato dopo il suo matrimonio con Carla Fracci, con la quale ha condiviso una visione artistica unica. Menegatti ha creato opere drammatiche pensate specificamente per mettere in risalto la versatilità di Fracci, estraendo ispirazione dalla letteratura e dalla storia.

L’amore con Carla Fracci

Il legame tra Beppe Menegatti e Carla Fracci è stato uno dei più belli e autentici nel panorama artistico italiano. Si sono incontrati nel corso di una collaborazione con Visconti e, dopo un primo incontro al Teatro alla Scala, il destino ha voluto che si rincontrassero in una sala da ballo. Da quel momento, i loro cuori si sono uniti in un amore profondo e sincero, che non ha conosciuto interruzioni. La coppia si è sposata nel 1964 e ha dato vita a un figlio, Francesco, oggi architetto e professore presso il Politecnico di Milano.

Nonostante le difficoltà e le sfide della vita, Menegatti ha sempre sostenuto Fracci, soprattutto durante i momenti difficili legati alla malattia della ballerina. La loro casa milanese è stata il rifugio dove hanno condiviso sia gioie che dolori, un testimone silenzioso di una storia d’amore che ha ispirato molti.

Un’eredità duratura

Beppe Menegatti ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. La sua abilità di coniugare teatro e danza, unita a una vita dedicata all’arte e alla bellezza, ha ispirato generazioni di artisti. Chi lo ha conosciuto e lavorato con lui ricorderà non solo il suo talento, ma anche la sua umanità e il profondo amore per la vita.

Con la scomparsa di Menegatti, il mondo della danza e del teatro perde un grande maestro, ma il suo spirito e le sue opere continueranno a vivere attraverso il lavoro di chi ha avuto il privilegio di incrociare il suo cammino. Le tribolazioni della sua vita, così come i suoi trionfi, arriveranno a essere raccontati da coloro che hanno avuto modo di studiare la sua opera e la sua dedizione, illuminando le future generazioni nel cammino dell’arte.