Muore a 26 anni durante la sua festa di compleanno: inalata la “droga della risata” da un palloncino

Un giovane di 26 anni perde la vita ad Alessano durante i festeggiamenti del compleanno. Fatale l’inalazione di protossido di azoto, noto come “droga della risata”.





Tragedia ad Alessano, piccolo centro in provincia di Lecce, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti per il suo compleanno. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, mentre il ragazzo si trovava in strada insieme agli amici, vicino alla sua abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il giovane avrebbe inalato protossido di azoto, una sostanza nota come “droga della risata”. Il gas, generalmente utilizzato in ambito medico o alimentare, viene sempre più spesso abusato per i suoi effetti euforizzanti, sebbene l’uso improprio comporti gravi rischi per la salute.

Dopo aver assunto la sostanza tramite un palloncino, il 26enne ha accusato un malore improvviso. Gli amici presenti sul posto hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma nonostante l’arrivo tempestivo del personale del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce per gli accertamenti del caso.