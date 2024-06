Muore nel sonno Simone Cian, un giovane giardiniere di 29 anni, stroncato da un infarto mentre dormiva.

Simone Cian, giovane giardiniere trevigiano, è stato trovato morto in casa dai familiari. Un infarto improvviso ha spezzato la sua vita a soli 29 anni.





Una tragedia ha colpito il quartiere di Santa Maria del Rovere a Treviso. Simone Cian, un giovane di 29 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione in via Ghirlanda. La tragica scoperta è avvenuta nei giorni scorsi, quando i familiari, preoccupati, lo hanno trovato esanime. I soccorsi, purtroppo, sono stati inutili: per Simone non c’è stato nulla da fare.

Un giovane senza problemi di salute

La morte improvvisa di Simone ha lasciato tutti senza parole, soprattutto perché il giovane non soffriva di patologie cardiache né aveva altri problemi di salute noti. I suoi cari lo ricordano come una persona intelligente, intraprendente e scrupolosa. Dopo aver completato gli studi in Agraria ed Enologia, Simone aveva avviato una propria impresa di giardinaggio, unendo la sua passione per le piante e i vini.

Un amante della montagna e del parco dello Storga

Oltre al lavoro, Simone amava la montagna e passare il tempo libero con gli amici nel Parco dello Storga. Era molto apprezzato e benvoluto nel suo quartiere e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile.

Il dolore della famiglia

Simone lascia nel dolore la madre Lorena, il padre Luciano e la sorella Valentina. La famiglia, profondamente colpita dalla perdita, ha richiesto che non vengano inviati fiori per il funerale, ma che eventuali offerte siano destinate all’associazione Retina Veneto Aps, che si occupa di supportare la ricerca sulla retina pigmentosa.

I funerali

Il funerale di Simone Cian si terrà domani, 21 giugno, alle ore 15.15 nella chiesa di Santa Bona. Sarà un momento di grande commozione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.