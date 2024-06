Myrta Merlino, Settimana Finale a Pomeriggio Cinque: “Un’Avventura Difficile”

Myrta Merlino: Ultima Settimana a “Pomeriggio Cinque” – “Avventura Complicata ma Bella”

La recente puntata di Pomeriggio Cinque ha visto la conduttrice di Mediaset, Myrta Merlino, affrontare tematiche di cronaca nella prima parte e argomenti più leggeri nella seconda. Con l’avvicinarsi della fine dell’edizione del programma, Merlino ha voluto esprimere la sua gratitudine verso gli ospiti che l’hanno accompagnata, condividendo quanto sia stato impegnativo ma gratificante questo percorso:





“Dato che questa è anche l’ultima settimana, io volevo salutare con un vero e grande grazie le persone che mi hanno accompagnata in questa complicata e bellissima avventura… Grazie davvero…”

Rosanna Cancellieri elogia Myrta Merlino

Durante la trasmissione, l’ospite Rosanna Cancellieri ha voluto fare i suoi più sinceri complimenti a Myrta Merlino per la gestione dell’ultima edizione:

“Posso ringraziarti per lo stile, la competenza professionale e ragazzi… La strepitosa eleganza…”

Anche Filippo Nardi ha voluto esprimere il suo consenso, applaudendo entusiasta alle parole della Cancellieri:

“Ben detto…”

Nonostante i rumors sul futuro televisivo di Myrta Merlino siano sempre più insistenti, la conduttrice ha mantenuto la calma e ha lanciato con disinvoltura la pubblicità.

Imprevisto per Raffaello Tonon a “Pomeriggio Cinque”

Nel corso della puntata, non sono mancati gli imprevisti. Myrta Merlino ha spiegato al pubblico di Canale 5 che Raffaello Tonon, previsto in studio, è stato bloccato a Bologna. Ha comunque partecipato in collegamento:

“Vedo che finalmente Raffaello Tonon è riuscito a collegarsi con me… È da stamattina che attraversa l’Italia con grande coraggio per arrivare qua, ma non ce l’ha fatta… È stato bloccato a Bologna…”

Tonon ha confermato la sua situazione, parlando del suo nuovo lavoro come oste in un ristorante. Una decisione che Myrta Merlino ha particolarmente apprezzato:

“Io adoro questa tua scelta… Ti fa un grande onore… Il lavoro onesto è sempre qualcosa che nobilita… Tu lo fai anche molto bene, sei molto gentile ed elegante…”

Tonon ha inoltre aggiunto di aver scelto questo lavoro per ingannare il tempo libero:

“Non avere niente da fare è pesante e ho pensato di tornare ad un vecchio amore, l’albergatoria…”

Conclusione

L’ultima settimana di Pomeriggio Cinque si avvia alla conclusione, e Myrta Merlino ha voluto sottolineare la fatica e la soddisfazione del percorso. Le parole di apprezzamento da parte di ospiti come Rosanna Cancellieri e le storie di imprevisti come quello di Raffaello Tonon hanno reso questa edizione ricca di emozioni e colpi di scena.

Resta da vedere quale sarà il futuro di Myrta Merlino nella prossima stagione televisiva, ma una cosa è certa: la sua professionalità e il suo stile elegante continueranno ad essere un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano.