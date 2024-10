Nadia Mayer ricoverata in clinica, l’agente immobiliare di Casa a prima vista: “Sconvolgente, la salute è la vera prosperità”

L’agente immobiliare Nadia Mayer, nota per il programma di Real Time “Casa a prima vista”, si trova attualmente ricoverata in ospedale a causa di un principio di polmonite. La sessantenne ha condiviso la sua esperienza direttamente dal letto d’ospedale tramite alcune storie pubblicate su Instagram, per informare i suoi numerosi follower sulle sue condizioni di salute.





Nadia Mayer ha voluto condividere con i suoi follower il suo stato di salute, affermando: “In ospedale ti rendi conto come la salute sia la vera ricchezza”. La sua testimonianza è apparsa molto toccante, mostrando la sua determinazione nel superare questo momento difficile.

Nonostante il disagio causato dalla situazione, Nadia Mayer ha ringraziato tutti coloro che le hanno inviato messaggi di supporto e ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Ha dichiarato di sentirsi già un po’ meglio e ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto, nonostante non riesca a rispondere a tutti i messaggi a causa del loro elevato numero.

