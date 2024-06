Natisone, recuperata sacca contenente telefono di uno dei giovani scomparsi. Parenti presenti sul luogo. Identificato Cristian Casian Molnar, residente in Romania.

Dopo la scomparsa di tre giovani nelle acque del fiume Natisone, emergono nuovi dettagli sulla vicenda. Cristian Casian Molnar, un ragazzo di 25 anni, è stato identificato come uno dei dispersi. Attualmente residente in Romania, era giunto in Italia da alcuni giorni per visitare il fratello, dopo un soggiorno in Austria.





Le autorità stanno conducendo un’ampia operazione di ricerca, impiegando sommozzatori, elicotteri, droni e volontari. L’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, ha visitato l’Unità di Crisi Locale (Ucl) del Centro coordinamento soccorsi per supervisionare le operazioni di ricerca.

In una dichiarazione ufficiale, l’assessore ha confermato che il sistema droni ha individuato il cellulare di una delle ragazze scomparse, scatenando l’allarme di emergenza. Il supporto psicologico è stato messo a disposizione dei familiari dei ragazzi e del personale coinvolto nelle ricerche.

L’assessore ha preso contatto con il comandante dei Vigili del fuoco e si è coordinato con il sindaco di Premariacco per garantire tutte le necessità operative.

Le autorità sono impegnate a pieno ritmo per trovare i tre ragazzi scomparsi nel Natisone, e la comunità locale si è unita in un grande sforzo di solidarietà e supporto alle famiglie coinvolte.