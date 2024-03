Nel mirino per le sue parole, Chiara Ferragni accusa i consumatori: “Un fraintendimento da parte loro, io non ho colpe”, si scatena il tumulto sui social

L’intervista di Chiara Ferragni al popolare programma televisivo “Che Tempo Che Fa” era attesa con fervore dai fan, ma alla fine ha lasciato un retrogusto di delusione. Fabio Fazio, il conduttore, ha mancato di porre le domande critiche che molti si aspettavano, evitando di approfondire le contraddizioni nel racconto dell’influencer. Ferragni ha ribadito con fermezza la sua integrità e buonafede, ripetendo frasi come “sono autentica” e “c’è stato un fraintendimento”, ma senza riuscire a dissipare completamente i dubbi del pubblico.





Sfumature di un’Accusa

La controversia ruota principalmente attorno a una comunicazione poco trasparente riguardante una campagna di beneficenza legata alla vendita di pandori. I consumatori sono stati portati a credere che una parte del ricavato sarebbe stata devoluta in beneficienza. Fazio ha sollevato il problema in modo delicato: “Tu hai parlato di errore di comunicazione, ma la multa dice il contrario, ossia che hai indotto all’acquisto dei pandori facendo credere ai consumatori di fare beneficenza”. Ferragni ha risposto ammettendo non un errore, bensì un fraintendimento, attribuendo la colpa ai consumatori anziché a se stessa. Tuttavia, ha anche espresso la sua preoccupazione nel dimostrare la sua buonafede dopo lo scandalo.

Un Futuro di Maggiore Cautela

Nonostante le critiche, Ferragni ha difeso la sua volontà di fare del bene e ha sottolineato l’importanza della beneficenza pubblica nel promuovere un comportamento positivo. Ha citato le sue precedenti donazioni, incluso il suo cachet di Sanremo e i contributi durante la pandemia da Covid-19, come prova del suo impegno sociale. Tuttavia, ha promesso di evitare future operazioni che potrebbero essere fraintese, nell’auspicio di ristabilire la fiducia del pubblico e garantire maggiore chiarezza nelle sue iniziative benefiche. La discussione prosegue sui social media, dove gli utenti si sono mostrati irritati dall’atteggiamento di Ferragni, che ha scaricato le responsabilità su coloro che non hanno compreso la situazione.