Nelly London, l’influencer contro il body shaming: “Quel vestito non è adatto al tuo fisico”

L’influencer di Brighton continua la sua battaglia contro il body shaming sui social, ispirando migliaia di donne ad abbracciare la propria autenticità.





Nelly London è una voce potente nella lotta contro gli stereotipi di bellezza sui social media. Conosciuta come “the girl with hip dips” (la ragazza con i fianchi), l’influencer di 30 anni di Brighton si è fatta un nome per il suo impegno nel promuovere l’accettazione del corpo. Con oltre mezzo milione di follower su Instagram, Nelly condivide quotidianamente messaggi motivazionali per aiutare le donne a sentirsi più sicure e a combattere l’odio verso il proprio corpo.

La missione di Nelly è chiara: infondere fiducia e abbattere gli standard irrealistici di bellezza che dominano i social media. In un mondo dove la perfezione è spesso mostrata come la norma, lei si impegna a mostrare la realtà dei corpi veri, incoraggiando le persone a vivere serenamente nel proprio corpo. “Sono qui per farti sentire meglio con te stesso. Questo è tutto”, si legge sul suo profilo Instagram.

Nelly ha affrontato e superato i suoi demoni personali, lottando contro l’odio per il proprio corpo e lavorando duramente per accettare le sue imperfezioni. Ha deciso di condividere il suo viaggio per normalizzare i corpi reali, sperando di offrire supporto e ispirazione a chi combatte le stesse battaglie. Tuttavia, nonostante il sostegno di molti, non mancano gli haters che cercano di minare la sua sicurezza con commenti crudeli.

Gli attacchi degli haters non passano inosservati. Commenti come “quel bikini non ti sta bene” o “il tuo corpo non è adatto a quell’abito” sono all’ordine del giorno. Ma Nelly non si lascia scoraggiare. Con le sue foto e i suoi video su TikTok e Instagram, cerca di portare autenticità e verità, mostrando la bellezza dei corpi reali, con tutte le loro imperfezioni, come la cellulite, le cicatrici da un intervento di riduzione al seno e i famosi hip dips.

Nelly rappresenta una generazione di donne che sono cresciute odiando il proprio corpo, influenzate da copertine di riviste, videoclip musicali e ora dai social media. In uno dei suoi post più potenti, ha scritto: “Spero che tu sappia che meriti di sentirti al sicuro con te stesso. È stato difficile per me, ma questa esperienza mi ha formato, ha plasmato il modo in cui vedo le relazioni, mi ha insegnato cose che non avrei mai voluto che mi venissero insegnate, ma oggi sono molto più forte. Quindi oggi riesco ad avere abbastanza fiducia in me stessa per andare alla ricerca della sicurezza che merito.”

In uno dei suoi ultimi reel, Nelly ha risposto con ironia a uno dei commenti più frequenti: “Non hai il fisico giusto per quell’outfit”. Nel video, indossa un due pezzi a quadretti bianco e rosso, accompagnato dall’audio: “Lei se ne fregava e visse felice e contenta”. Questo messaggio riassume perfettamente il suo atteggiamento: nonostante le critiche, Nelly continua a vivere la sua vita senza farsi influenzare dai giudizi altrui.

Nelly London continua a essere un faro di speranza e autenticità in un mondo spesso dominato da immagini di perfezione irrealistiche. La sua determinazione a mostrare la realtà e a ispirare altre donne a sentirsi a proprio agio nel loro corpo è un potente promemoria dell’importanza di accettarsi e amarsi per come si è, indipendentemente dagli standard imposti dalla società.