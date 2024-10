Neonata di 2 mesi perde la vita soffocata in casa, il dramma a Lioni

Una terribile tragedia si è consumata a Lioni, in provincia di Avellino, dove una bimba di soli due mesi è stata trovata morta in casa. La piccola sarebbe morta soffocata, forse a causa di un rigurgito. La madre, attualmente ai domiciliari per droga, e il suo compagno erano presenti in casa al momento della tragedia.





La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo sull’accaduto e si sta aspettando la decisione del magistrato di turno per effettuare l’autopsia sul corpicino della piccola. Le cause del decesso e la dinamica esatta sono ancora tutte da chiarire. La coppia stessa ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo per la piccola non c’era più nulla da fare al loro arrivo.

Si pensa che la morte della bimba possa essere stata causata da un rigurgito che l’ha fatta soffocare, ma solo gli eventuali esami autoptici potranno dare maggiore chiarezza su quanto accaduto. I carabinieri stanno conducendo le indagini, mentre la Procura di Avellino ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda.

La comunità locale è sconvolta da questa terribile tragedia e si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.