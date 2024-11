Neonato maltrattato a Padova, il padre di 22 anni scoperto dalle telecamere dell’ospedale: mamma sconvolta

Avrebbe causato al figlio di 5 mesi, ricoverato in ospedale, gravi lesioni alla bocca, alla gola e alla lingua. I fatti sono stati registrati dalle microtelecamere installate dalla polizia nella stanza del reparto di Pediatria. Emergono nuovi dettagli sul caso del neonato maltrattato a Padova dal padre, un ragazzo di 22 anni di Camisano Vicentino, arrestato in flagrante per maltrattamenti e lesioni aggravate.





Secondo Il Gazzettino, il bambino sta meglio, anche se rimane in ospedale con prognosi riservata. La madre del neonato, di vent’anni e compagna dell’arrestato, è completamente estranea ai fatti. Hanno un altro figlio di 3 anni, che secondo i primi accertamenti non presenta segni di maltrattamento.

Dopo la convalida dell’arresto, avvenuta martedì 29 ottobre, il padre del neonato è stato trasferito giovedì in carcere in custodia cautelare, su ordine del giudice, e non ha risposto durante l’interrogatorio.

Il piccolo, già ricoverato d’urgenza nel reparto pediatrico dell’Ospedale per problemi respiratori, è stato vittima di violenze da parte del padre durante la degenza. In particolare, durante le visite, il 22enne approfittava della solitudine per infliggere abusi e violenze al figlio, causandogli gravi lesioni e aggravando così il suo stato di salute.

È una vicenda triste e sconvolgente. Dopo la segnalazione, ci siamo attivati con la Procura e con la sezione per la tutela dei minori, scoprendo che le violenze si erano verificate anche in ospedale, riconducibili a comportamenti del padre. È scattato l’arresto in flagranza di reato. Ora dobbiamo capire da quando sono iniziate queste sevizie e quali motivi abbiano spinto il padre a comportarsi in questo modo terribile, ha commentato il questore di Padova, Marco Odorisio.