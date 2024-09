Nettuno: in un incidente stradale perdono la vita una madre in attesa e il suo bambino di 7 anni

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Nettuno nella serata di mercoledì 4 settembre, provocando la morte di una giovane madre in attesa e suo figlio di 7 anni, entrambi a bordo di un’auto coinvolta nello scontro. L’impatto, avvenuto in via Cervicione, è stato devastante, tanto che il veicolo delle vittime si è schiantato contro il muro di cinta di una proprietà privata.





La donna, di 39 anni, stava viaggiando con il suo bambino quando la loro auto è stata coinvolta in una collisione con un’altra vettura. Oltre alle due vittime, anche la sorella gemella della deceduta e il conducente dell’altra auto hanno riportato gravi ferite e sono stati immediatamente trasportati in ospedale, dove si trovano attualmente in ricovero.

Sul luogo dell’incidente sono giunti rapidamente i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre i corpi dalle lamiere contorte delle auto coinvolte. Anche i carabinieri sono arrivati per effettuare i rilievi necessari e aprire un’indagine per fare luce sulla dinamica del sinistro. Sono ancora da chiarire le cause precise che hanno portato all’incidente; si è ipotizzato che una delle due auto possa aver ignorato il segnale di stop.

La comunità di Nettuno è in lutto per questa tragica perdita, e numerosi cittadini si sono uniti in preghiera per le vittime e i loro familiari. Questo evento mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di prestare sempre massima attenzione alla guida, soprattutto in un periodo di intensa attività estiva sul litorale romano. Le autorità locali stanno valutando ulteriori misure per garantire la tranquillità e la sicurezza degli abitanti, affinché drammi come questo non accadano più.