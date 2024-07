Nicole Mastrostefano deceduta in casa ad Avezzano a 39 anni, colpita da un improvviso malore. Il padre: era la mia splendida figliola

La tragica notizia della morte di Nicole Mastrostefano, avvenuta nella sua casa ad Avezzano all’età di 39 anni a causa di un improvviso malore, ha scosso la comunità locale. Il padre della giovane donna ha espresso il suo dolore, descrivendo Nicole come “la mia bellissima fanciulla“.





