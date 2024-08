Nicole, morta a 19 anni mentre era in vacanza a Rodi: si è schiantata in moto contro un autobus

Nicole Lorefice, una giovane di 19 anni originaria di Vittoria, ha tragicamente perso la vita mentre era in vacanza a Rodi.





Una tragedia ha colpito la comunità di Vittoria, in provincia di Ragusa, con la notizia della morte di Nicole Lorefice, una ragazza di 19 anni, avvenuta il 13 agosto 2024 a causa di un drammatico incidente stradale sull’isola di Rodi. Nicole, che si trovava in Grecia insieme al fidanzato e a un gruppo di amici per una vacanza estiva, ha perso la vita a seguito di un sinistro che ha coinvolto la moto su cui viaggiava, in collisione con un autobus.

Secondo le informazioni iniziali, la giovane è stata subito soccorsa, ma le condizioni in cui versava si sono rivelate critiche sin dall’inizio. Trasportata d’urgenza in ospedale, Nicole è stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa di gravi lesioni tra cui una emorragia cerebrale, ma purtroppo non è riuscita a sopravvivere. Il fidanzato di Nicole ha riportato alcune ferite, tra cui traumi e fratture, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

La tragedia ha scosso profondamente le famiglie e gli amici della giovane, informati dell’accaduto da altri membri del gruppo che viaggiavano con loro. I genitori di Nicole hanno immediatamente preso un volo per la Grecia per stare vicino al figlio ferito e per ottenere maggiori informazioni sulla situazione. Le autorità locali hanno disposto un’autopsia, ma al momento non è chiaro quando il corpo della giovane potrà essere restituito all’Italia e quando si svolgeranno i funerali.

Nicole lavorava come estetista e aveva completato la sua formazione professionale dopo le scuole medie, trovando impiego in un centro benessere locale, dove era apprezzata per le sue capacità. Il gruppo di amici era atterrato a Rodi il 12 agosto e stava svolgendo un’escursione in moto quando è avvenuto il tragico incidente.

La comunità di Vittoria ha reagito con profondo dolore alla notizia della sua morte. Molti messaggi di cordoglio e solidarietà sono stati pubblicati sui social media, esprimendo il delicato stato d’animo dei suoi amici e dei concittadini. “È una notizia sconvolgente, non dovremmo mai ricevere notizie di questo genere”, ha commentato un’utente sui social. La memoria di Nicole resterà viva nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile.