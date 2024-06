Niente da dichiarare? dove è stato girato? Location verificate

Le suggestioni di “Niente da Dichiarare” si svolgono attraverso scenari pittoreschi e città storiche tra Francia e Belgio, offrendo agli spettatori un affascinante percorso visivo.





Il film “Niente da Dichiarare” ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per la sua trama avvincente ma anche per le straordinarie location in cui è stato girato, spaziando tra diverse città e paesaggi tra Francia e Belgio. Le riprese principali si sono concentrate intorno alla frontiera tra Macquenoise e Hirson, dove la dogana ha fornito un contesto realistico e significativo per l’ambientazione della storia.

Oltre a questa, altre aree sono state scelte per la loro bellezza naturale e il loro valore storico, come Onhaye, Dinant, Chimay, e Tournai. Queste città sono state fondamentali per aggiungere un tocco di autenticità e fascino alle narrazioni, con Onhaye che si distingue per i suoi scenari incantevoli che hanno arricchito visivamente il film.

Dinant, nota per la sua imponente cittadella e il fiume Mosa, ha offerto panorami mozzafiato che hanno funto da sfondo per alcune delle scene più pittoresche del film. Chimay è stata scelta per il suo ricco patrimonio culturale, inclusi il famoso castello e le tradizionali birrerie che hanno aggiunto un carattere distintivo alle riprese.

Infine, Tournai, con la sua architettura storica e le vie acciottolate, ha contribuito a creare un’atmosfera unica e coinvolgente, rendendo ogni scena girata in queste location non solo un momento cinematografico, ma un vero e proprio viaggio attraverso il patrimonio culturale di queste regioni.

Attraversando queste città, “Niente da Dichiarare” non solo ha intrattenuto il suo pubblico con una trama coinvolgente e momenti comici, ma ha anche messo in luce la ricchezza culturale e la bellezza scenica del Belgio e della Francia, rendendo il film un viaggio indimenticabile nella storia e nella cultura europea.