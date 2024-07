«Noi una Ferrari, voi una Panda». E Spalletti litiga con un reporter svizzero in conferenza

Quando la Vittoria Diventa Provocazione Dopo la sconfitta dell’Italia contro la Svizzera a Euro 2024, che è costata agli azzurri l’eliminazione dalla competizione, un giornalista svizzero in conferenza stampa ha provocato il ct Luciano Spalletti con una frase allusiva: “Noi una Ferrari, voi una Panda“. Questa affermazione ha scatenato una reazione accesa da parte del tecnico italiano.

La Risposta di Spalletti: Accettare e Guardare Avanti Spalletti, pur riconoscendo la superiorità della Svizzera, non ha accettato di buon grado le parole del giornalista. “Bisogna accettare tutto, anche le allusioni di cattivo gusto come la sua. Capisco che lei sia una persona di grande ironia e qualità. Ha ragione, siete stati più bravi di noi, avete vinto meritatamente. Cercheremo di fare meglio la prossima volta, visto che non siamo riusciti a mettervi in difficoltà”, ha dichiarato il ct azzurro. Le Responsabilità di Spalletti: Un Percorso di Crescita Spalletti non si è nascosto dalle proprie responsabilità, affermando: “Dal mio punto di vista non cambia niente, io ho la responsabilità di quello che è successo. I calciatori li ho scelti io ed è chiaro che sono in un percorso dove devo fare delle conoscenze.

Non sono contento della partita che abbiamo disputato, anche con la Spagna. […] Sono in un percorso, anche se può sembrare che vada alla ricerca di giustificazioni ma tutti gli altri hanno avuto 20-30 partite per preparare l’Europeo, io 10 ed eravamo col fucile puntato: ‘Devo vincere'”.Questa vicenda dimostra come, anche nel mondo del calcio, le parole possano diventare armi affilate, capaci di scatenare reazioni inaspettate. Spalletti, pur riconoscendo la superiorità della Svizzera, ha scelto di affrontare la situazione con maturità e determinazione, guardando al futuro con l’obiettivo di migliorare e raggiungere nuovi traguardi.