Non risponde ai familiari, Michele trovato senza vita in casa: aveva 33 anni

Un dramma si è consumato nella cittadina di Urbisaglia, dove un giovane di 33 anni, Michele Pantanetti, è stato stroncato da un malore improvviso. La terribile scoperta del suo corpo senza vita è stata fatta dai familiari, che non riuscivano a contattarlo.





Secondo quanto emerso, il giovane è stato trovato senza vita nella sua abitazione, lasciando sgomenti parenti e amici. Le circostanze della sua morte sono avvolte nel mistero, ma sembra che sia avvenuta per cause naturali.

La tragedia ha destato grande commozione nella comunità locale, con molti che si sono mostrati sconvolti dalla notizia. Anche i turisti presenti in spiaggia sono stati colti da sgomento, a seguito della morte di un uomo mentre si trovava in mare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Anche i carabinieri di Tolentino hanno avviato gli accertamenti del caso, per cercare di fare luce su quanto accaduto.

Non è stata disposta l’autopsia, ed è stato concesso il nullaosta per il funerale, lasciando aperte molte domande sulla morte improvvisa di Michele Pantanetti. La comunità locale è unita nel dolore per la perdita di un giovane troppo presto scomparso.