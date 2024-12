Nonna va a prendere il nipote a scuola, ma sbaglia bambino e lo porta a calcio. «Signora, chi è questo?»

Un padre vive momenti di terrore quando non trova il figlio all’uscita della scuola. Il bambino era stato portato via per sbaglio dalla nonna di un compagno.





Un episodio che ha generato grande apprensione si è verificato in una scuola elementare di Udine, dove un padre non ha trovato il figlio al termine dell’orario scolastico. Preso dal panico, l’uomo ha immediatamente pensato al peggio, temendo un rapimento o un grave incidente. Tuttavia, la realtà si è rivelata molto meno drammatica: il bambino era stato portato via per errore dalla nonna di un suo compagno di classe.

Il tutto è iniziato quando il genitore, arrivato puntuale all’uscita dell’istituto, ha notato che suo figlio non era presente. Dopo aver cercato inutilmente tra i bambini e aver chiesto informazioni agli insegnanti, l’uomo ha deciso di lanciare l’allarme. La preoccupazione è cresciuta rapidamente, coinvolgendo anche altre persone presenti sul posto. “Non riuscivo a capire cosa fosse successo, il mio primo pensiero è stato che qualcuno lo avesse portato via con la forza”, avrebbe confidato il padre in seguito.

Nel frattempo, il bambino si trovava ignaro della situazione con la nonna di un suo compagno di classe. La donna, infatti, si era recata a scuola per prendere il nipote, ma a causa di un malinteso aveva confuso il piccolo con un altro bambino. “Mi ha ingannato il cappuccio”, ha spiegato più tardi la signora, riferendosi al fatto che entrambi i bambini indossavano giacche simili con cappucci che coprivano parzialmente il volto.

La situazione si è chiarita solo quando la nonna ha accompagnato il bambino alla scuola calcio frequentata dal nipote. Qui, l’allenatore si è accorto dell’equivoco e ha chiesto spiegazioni: “Signora, ma questo bimbo chi è?”. Solo in quel momento la donna ha realizzato l’errore e, visibilmente imbarazzata, ha deciso di riportare immediatamente il piccolo alla scuola elementare.

Nel frattempo, il padre del bambino era rimasto fuori dall’istituto scolastico per circa 40 minuti, visibilmente agitato e preoccupato. Al suo ritorno con il bambino, la nonna si è scusata più volte con il genitore, cercando di spiegare come fosse potuto accadere un simile malinteso. “Non mi sono resa conto dell’errore fino a quando non me lo hanno fatto notare”, avrebbe detto la donna.

Fortunatamente, l’episodio si è concluso senza conseguenze gravi e con un grande sospiro di sollievo per tutti i coinvolti. Tuttavia, l’incidente ha sollevato alcune riflessioni sull’importanza di prestare maggiore attenzione nelle situazioni in cui ci si occupa di bambini, soprattutto in ambienti affollati come le scuole.

La vicenda è stata riportata dal quotidiano locale Messaggero Veneto, che ha raccolto anche alcune testimonianze dei presenti. “È stato un momento di grande tensione per tutti noi”, ha dichiarato una madre che si trovava all’uscita della scuola al momento dell’accaduto. “Non potevamo immaginare che fosse solo un errore”.