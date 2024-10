Norris conquista il secondo posto, Leclerc si piazza al terzo, Verstappen riceve una penalizzazione

La Ferrari festeggia un nuovo trionfo: Carlos Sainz conquista la vittoria nel Gran Premio del Messico 2024, bissando il successo ottenuto ad Austin. Il pilota spagnolo ha preceduto Lando Norris e il compagno di squadra Charles Leclerc, entrambi sul podio, e questo risultato rinvigorisce le ambizioni del team di Maranello per il campionato. Nel frattempo, Max Verstappen, incappato in due penalità, termina la gara al sesto posto.

Un weekend di emozioni per la Ferrari si consuma nel pittoresco scenario di Città del Messico. Anche se non si è ripetuta la storica doppietta vista ad Austin, i piloti della scuderia italiana si sono distinti, con Sainz che ha centrato la sua seconda vittoria stagionale. Il suo trionfo è stato accompagnato dall’applauso del pubblico, mentre Carlos ha gestito magistralmente la gara, superando l’accoppiata McLaren in un finale avvincente. Questo successo permette alla Ferrari di avvicinarsi ulteriormente alla McLaren nella classifica costruttori, quando rimangono solo quattro Gran Premi al termine della stagione di Formula 1.





Performance e Penalità: La Gara di Sainz

Sul podio insieme alle due Ferrari si è posizionato Lando Norris. Come agli Stati Uniti, il pilota britannico ha ingaggiato un serrato duello con Max Verstappen durante le fasi iniziali della gara. Tuttavia, l’olandese ha dovuto fare i conti con due penalità di dieci secondi ciascuna. La prima per aver spinto Norris fuori pista e la seconda per aver sfruttato una posizione oltre i limiti consentiti. Questi eventi hanno costretto Verstappen a recuperare terreno in una corsa che era iniziata sotto i migliori auspici, con lui in testa dopo il via. Una volta recuperato il DRS, Sainz ha ripreso la leadership, non lasciando scampo al tre volte campione del mondo.

La gara si è conclusa con Verstappen al sesto posto, superato anche dalle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Questo risultato riduce il vantaggio di Verstappen nella classifica piloti, mentre Norris e Leclerc si avvicinano sensibilmente. Inoltre, la prestazione deludente di Sergio Perez, doppiato e incapace di conquistare punti, ha portato la Red Bull a scivolare dietro alla Ferrari nella classifica costruttori, dando nuovo slancio alla Scuderia di Maranello.

La Lotta per il Campionato: Nuovi Rivali in Pista

Tra le sorprese della gara, meritano una menzione particolare le Haas. I piloti Magnussen e Hulkenberg hanno entrambi concluso la corsa a punti, dimostrando che il team statunitense continua a trovare competitività. Tra i protagonisti, anche Oscar Piastri della McLaren, che ha recuperato dopo una partenza affaticata dalla 17ª posizione, chiudendo in zona punti. Infine, l’Alpine di Pierre Gasly ha completato il quadro, conquistando l’ultimo posto utile per accumulare punti.

La corsa di Città del Messico ha dunque semplificato l’affollato panorama della Formula 1, con la Ferrari che si afferma come uno dei principali contendenti per il titolo. La competitività della scuderia, unita a un fine settimana di successo, accende le speranze dei tifosi per gli ultimi appuntamenti della stagione. Con Sainz, Norris e Leclerc in costante lotta per il podio, la battaglia per il titolo di campione del mondo si preannuncia più avvincente che mai.