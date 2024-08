Novak Djokovic regala la maglia del match dell’oro olimpico alla sua storica fan, una signora delle pulizie

Novak Djokovic, fresco della sua storica vittoria dell’oro olimpico, ha dimostrato il suo apprezzamento per i fan con un toccante gesto al Roland Garros. Tra il personale c’era una dedicata addetta alle pulizie, impiegata da tempo nel famoso complesso tennistico. Quest’anno, il suo incarico è stato prolungato a causa del torneo olimpico. Nonostante l’impegnativo programma, è riuscita a trovare un momento prima della finale per avvicinarsi a Djokovic.





Con un sorriso, gli ha detto, “Ho sempre fatto il tifo per te…“. Djokovic, noto per il suo fascino e la sua umiltà, ha risposto, “Avrai avuto tutti contro“. Lei ha risposto con sicurezza, “Ho fatto la cosa giusta“.

La finale era appena terminata e, tra i festeggiamenti post-partita, Djokovic si è diretto verso gli spogliatoi. In un gesto di cuore, ha deciso di regalare la sua maglia indossata durante il match, autografandola per questa leale fan. Questo atto ha evidenziato non solo la gentilezza di Djokovic, ma anche il profondo legame che condivide con i suoi sostenitori, indipendentemente dai loro ruoli.