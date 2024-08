Nubifragio colpisce Torino e provincia: strade allagate, tetti danneggiati e alberi caduti

Torino colpita da un violento nubifragio: strade allagate, alberi abbattuti e tetti danneggiati, interventi di emergenza da parte dei Vigili del Fuoco.





Nel pomeriggio di mercoledì 14 agosto, una forte tempesta ha colpito Torino e la sua provincia, portando con sé pioggia intensa, grandine e raffiche di vento che hanno creato significativi danni e disagi nella zona. Le strade allagate, gli alberi caduti e i tetti scoperchiati hanno reso necessarie quasi 100 operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco del comando di Torino.

Dopo il violento temporale della sera precedente, il nubifragio ha provocato seri problemi, soprattutto nei quartieri di Mirafiori, così come nelle località di Carmagnola, Vinovo, Orbassano e Poirino. L’evento atmosferico ha assunto caratteristiche di un ‘downburst’, un fenomeno meteorologico intenso che ha generato raffiche di vento discensionali che, al momento del loro impatto, hanno raggiunto velocità superiori ai 100 chilometri orari.

Le conseguenze del maltempo si sono fatte sentire in maniera devastante. Ad esempio, nel quartiere del Lingotto, un albero è crollato su un’auto, e in vari punti, diversi tetti sono stati danneggiati. I violenti acquazzoni e le folate di vento hanno colpito anche Vinovo, Villastellone, Carmagnola, Orbassano e Moncalieri. In particolare, nel quartiere di Mirafiori, sono stati segnalati tetti scoperchiati di edifici, tra cui la scuola Salvemini. A Nichelino, un muro di una fabbrica situata in via Novalesa è crollato a causa della forza del maltempo, con i detriti che hanno ricoperto le vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Un evento particolare si è verificato anche a Nichelino, dove il quadrante dell’orologio del campanile della parrocchia Santissima Trinità, progettato dall’architetto Filippo Juvarra, si è spezzato in due, rendendo evidente l’impatto del nubifragio.

Ma i problemi legati al maltempo non si sono fermati qui. Fenestrelle ha subito una frana dovuta alle intense piogge, che ha bloccato la strada provinciale 23. La Città metropolitana di Torino ha inviato il Servizio viabilità sul posto, ma le operazioni di rimozione di fango e detriti risultano complicate dalle condizioni climatiche avverse.

Mentre Torino e la sua provincia affrontano le conseguenze di questa tempesta, i cittadini e le autorità si trovano a dover gestire una situazione di emergenza che richiederà tempo e risorse per il completo ripristino della normalità. Le segnalazioni continuano ad arrivare, e l’impegno dei servizi di soccorso è fondamentale per garantire la sicurezza della popolazione.