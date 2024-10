Nuova giornata di sciopero nel settore dei trasporti: dettagli su date, orari e informazioni utili sui mezzi pubblici

Preoccupazioni per la mobilità nella capitale: il 28 ottobre si profila un nuovo sciopero dei trasporti pubblici. I dipendenti del servizio di trasporto pubblico, gestito da Atac, incroceranno le braccia per un’intera giornata, sollevando allerta su autobus, metropolitane e tram, con conseguenti ritardi e cancellazioni. La mobilitazione, indetta dai sindacati Usb e Orsa Tpl, si accompagnerà a un sit-in di protesta.





Le motivazioni alla base di questa protesta si fondano su necessità lavorative particolarmente pressanti. I sindacati lamentano infatti carichi di lavoro eccessivi, un problema emerso con urgenza in seguito all’approvazione delle nuove linee guida per il contratto di servizio, che preannunciano un incremento della produzione chilometrica. Ulteriori temi chiave della manifestazione riguardano la sicurezza del personale, richieste di politiche salariali più giuste, indennità idonee e interventi tesi a garantire la salute dei lavoratori. Usb e Orsa Tpl chiedono anche miglioramenti nelle condizioni ambientali di lavoro, promettendo di battersi per ambienti e gallerie della metropolitana più salubri.

Dettagli sul nuovo sciopero dei trasporti pubblici: data, orari e informazioni utili

Il nuovo sciopero dei trasporti interesserà Roma, coinvolgendo i lavoratori di Atac, l’Azienda per la mobilità nel Comune di Roma. Questa entità pubblica è responsabile della gestione del trasporto pubblico di Roma e delle aree limitrofe, comprendendo autobus, tram, metropolitane e ferrovie urbane. Atac è inoltre incaricata della pianificazione dei percorsi, della manutenzione delle infrastrutture e del monitoraggio del traffico al fine di ottimizzare l’efficienza del servizio offerto.

Il fermo delle attività durerà 24 ore, sebbene vengano rispettate le fasce di garanzia. Il servizio sarà regolare dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Durante le ore non protette, le corse di autobus, metro e tram della rete Atac e quelle delle linee periferiche gestite da RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis potrebbero subire saltuarie interruzioni.

In aggiunta, nelle eventuali stazioni metro-ferroviarie in servizio, non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale, e il servizio delle biglietterie sarà sospeso. Tuttavia, i parcheggi di interscambio rimarranno aperti, ma possono esserci chiusure nei bike box delle stazioni, eccetto quelli presso le stazioni Laurentina e Ionio.

I lavoratori parteciperanno a un sit-in di protesta dalle 11:00 alle 13:00 in via Capitan Bavastro 94, nella sede dell’assessorato alla Mobilità di Roma. Con questo sciopero, i sindacati intendono fare pressione sulle autorità affinché vengano riconosciuti i diritti dei lavoratori del settore e migliorate le condizioni di lavoro, in un contesto di crescente stress e difficoltà operative nel trasporto pubblico romano.