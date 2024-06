Nuovo aereo con area “solo per adulti” e accesso vietato ai minori, la compagnia: “Per viaggi tranquilli e rilassanti”

Corendon Airlines introduce una zona dedicata ai soli adulti per garantire un volo tranquillo, senza i pianti dei bambini.





Viaggiare senza disturbi: la proposta di Corendon Airlines

A breve sarà disponibile un aereo con una zona riservata a chi, durante un volo, non riesce a sopportare i pianti dei bambini. Questo è quanto ha annunciato la compagnia aerea Corendon Airlines. Viaggiare in aereo e trovarsi accanto a un bambino che piange può trasformarsi in un vero incubo per alcuni passeggeri. Mentre è più facile affrontare un passeggero maleducato che ascolta musica ad alto volume o uno che parla incessantemente, il pianto di un bambino è una situazione diversa, essendo un comportamento naturale e inevitabile.

Una soluzione diplomatica per un problema comune

Per risolvere questo problema in modo diplomatico, Corendon Airlines ha deciso di creare una zona “no bambini” all’interno dei suoi aerei. A partire dal 3 novembre, sui voli A350 che collegano Amsterdam all’isola caraibica di Curaçao, sarà disponibile un’area riservata ai soli adulti. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, questa zona sarà separata dal resto dell’aereo tramite pareti insonorizzate e tendine, creando così un ambiente protetto per un volo calmo e rilassato.

Dettagli della zona “no bambini”

La zona “solo adulti” si troverà nella parte anteriore dell’aereo e comprenderà 9 posti in prima classe con ampio spazio per allungare le gambe e 93 posti normali. La compagnia turca ha dichiarato: “Questa zona dell’aereo è destinata ai passeggeri che viaggiano senza bambini e ai viaggiatori d’affari che desiderano lavorare in un ambiente tranquillo anche ad alta quota”. Allo stesso tempo, l’introduzione della zona “Only Adult” ha un effetto positivo anche per i genitori con figli, che non dovranno preoccuparsi eccessivamente delle reazioni degli altri passeggeri se il loro bambino è un po’ irrequieto o piange.

Non appena la notizia è stata diffusa in rete, ha subito suscitato un gran numero di critiche. Alcuni ritengono che la scelta di creare una zona “no bambini” possa sembrare una discriminazione nei confronti delle famiglie con bambini piccoli, mentre altri apprezzano l’idea di poter viaggiare in un ambiente più tranquillo e senza disturbi. Resta da vedere come questa innovazione verrà accolta dai passeggeri e se altre compagnie aeree seguiranno l’esempio di Corendon Airlines.

In ogni caso, la zona “no bambini” rappresenta un tentativo interessante di rispondere alle diverse esigenze dei passeggeri, cercando di trovare un equilibrio tra comfort e rispetto per le necessità di tutti.