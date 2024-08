Obbligava moglie e figli a consumare 5 litri di una pozione schifosa per “liberarli dai demoni”: arrestato

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Novara per maltrattamenti sui familiari, costringendo moglie e figli a bere un intruglio nauseabondo in un inquietante rituale.





Un recente caso di maltrattamenti sui familiari ha scosso la città di Novara, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti dopo la segnalazione della moglie dell’uomo, che ha denunciato un lungo periodo di abusi che andavano avanti da quasi dieci anni. La situazione, però, è peggiorata notevolmente dal 2020, quando l’uomo ha sviluppato convinzioni deliranti riguardanti i suoi familiari, che credeva fossero “posseduti dai demoni”.

Le violenze e i rituali aberranti

Secondo le informazioni raccolte, il 48enne costringeva quotidianamente la moglie e i due figli, un ragazzo e una ragazza, ad assumere un intruglio che lui stesso preparava. Questa pozione provocava nausea, dissenteria e inappetenza. La madre e i figli dovevano bere almeno 5 litri di questo liquido nauseabondo, mentre se si rifiutavano, l’uomo reagiva con violenze fisiche, tra cui percosse, calci e pugni.

Durante l’intervento degli agenti, è stato rinvenuto un campione dell’intruglio in casa: due taniche, di cui una completamente vuota e l’altra piena. La scoperta di queste sostanze ha confermato le terribili pratiche di cui erano vittime i familiari. Un episodio particolarmente allarmante ha visto uno dei due ragazzi, trovati pallidi e sofferenti, costretto a bere una considerevole quantità della pozione e successivamente vomitare. È stato immediatamente trasportato al pronto soccorso per le necessarie cure mediche.

La testimonianza dei minori

I due minori, entrambi sotto i 18 anni, hanno fornito testimonianze dettagliate riguardo ai maltrattamenti subiti. La figlia ha raccontato di vessazioni e soprusi che si protraevano da circa dieci anni, ma ha sottolineato come le cose siano peggiorate drammaticamente nell’estate del 2020. In questo periodo, il padre ha cominciato a credere fermamente che la sua famiglia fosse “ostaggio dei demoni” e che solo lui potesse liberarla da questa presenza.

Le parole della ragazza, insieme alle evidenze raccolte dalla polizia, hanno permesso agli inquirenti di comprendere l’ampiezza della violenza psicologica e fisica che la famiglia aveva patito. Questo agghiacciante scenario ha chiaramente posto la necessità di intervenire nella situazione, per salvaguardare i diritti e la salute dei minori coinvolti.

L’arresto e le conseguenze legali

Dopo le immediati indagini e le testimonianze fornite dalla moglie e dai figli, la polizia ha preso la decisione di arrestare l’uomo. Il suo comportamento non solo ha violato le leggi contro i maltrattamenti familiari, ma ha anche evidenziato gravi problematiche di salute mentale. Sotto la pressione delle autorità, l’arrestato ora dovrà affrontare le conseguenze legali delle sue terribili azioni.

In Italia, il reato di maltrattamenti in famiglia è punito severamente. L’uomo potrebbe ricevere una pena detentiva significativa, considerati i crimini commessi e il tempo prolungato di violenze. La protezione delle vittime e la rieducazione degli aggressori rimangono obiettivi fondamentali per le istituzioni.

Implicazioni sociali e necessità di intervento

Questa drammatica vicenda sottolinea l’importanza di denunciare le violenze domestiche e di fornire supporto a chi vive situazioni simili. Le istituzioni e le associazioni di volontariato giocano un ruolo cruciale nel fornire aiuto e protezione ai familiari maltrattati. La consapevolezza di quanto avviene dietro le porte chiuse delle abitazioni è fondamentale per prevenire e combattere questo fenomeno.

È fondamentale che le segnalazioni di violenza vengano prese sul serio e che ci sia una rete di protezione attiva che possa intervenire in situazioni di emergenza. La storia di questa famiglia è solo una delle tante che evidenziano la necessità urgente di azioni protettive e riformative.

In conclusione, il caso dell’uomo di Novara non rappresenta solo la triste realtà di maltrattamenti domestici, ma serve anche come richiamo alla responsabilità sociale nel riconoscere e combattere queste forme di violenza. Le vittime devono sapere che esiste un supporto e che non sono sole.