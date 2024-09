Oggi domenica 1 settembre 2024 Frasi e immagini buongiorno esclusive e migliori da inviare su Whatsapp e Facebook

La domenica è quel giorno speciale della settimana in cui ci permettiamo di rallentare, ridere e godere dei piccoli piaceri della vita. È una giornata dedicata al relax, al brunch e a quel momento di dolce pigrizia che tanto amiamo. Per celebrarla al meglio, ecco 100 frasi divertenti che uniranno un sorriso al tuo risveglio! Che tu stia rilassandoti a casa o godendoti una colazione con amici, queste frasi sono pensate per portare un po’ di spensieratezza e allegria nella tua domenica. Prepara il caffè, mettiti comodo e lasciati contagiare da una ventata di buonumore!





Buongiorno! Oggi è domenica, l’unico giorno in cui puoi andare in pigiama fino a mezzogiorno!

Buongiorno! Ricorda: la vera meditazione avviene davanti a una tazza di caffè!

Buona domenica! Se la vita ti dà limoni, chiedi anche sale e tequila!

Svegliati! È domenica! Non dimenticare di non fare nulla di produttivo.

Buongiorno! Oggi è il giorno perfetto per la nanna… dopo la colazione!

Buona domenica! Se non ti alzi dal letto, ricorda che oggi fai solo “raccogli energia”!

Buongiorno! Inizia la tua domenica con un sorriso e una fetta di torta. O anche due!

Buona domenica! Ricorda: non c’è niente di male nel restare a letto e riflettere… su cosa mangiare!

Buongiorno! Oggi le calorie non contano, è domenica!

Svegliati! Oggi è la giornata ufficiale del “non fare niente”!

Buona domenica! Tempo di relax e di procrastinazione. Inizia ora!

Buongiorno! Un caffè e un abbraccio virtuale… ti risveglierà meglio di una sveglia!

È domenica, il giorno ideale per passare dal letto alla cucina con stile!

Buongiorno! “Oggi è domenica” è la scusa perfetta per non rispondere ai messaggi!

Buona domenica! Oggi il tuo compito è essere felicemente pigro!

Svegliati e annusa il caffè. O semplicemente riprova domani!

Buongiorno! Domenica: il giorno in cui anche il tuo letto ti chiama per nome!

Buona domenica! Quando la settimana ti ha stressato, oggi è la giornata per riempire le batterie!

Buongiorno! Non c’è miglior modo di iniziare la domenica se non con un po’ di divertimento!

È domenica! Tempo di indossare le pantofole e fare finta di essere occupati!

Buongiorno! Se il piano è non avere piani, sei nel posto giusto!

Buona domenica! Oggi è l’unico giorno in cui puoi fare il “divano potato” senza sensi di colpa!

Svegliati! La tua missione di oggi è mangiare, ridere e fare un pisolino!

Buongiorno! Questo è il giorno in cui il mio “sì” più frequente è a “un altro dolcetto?”

Buona domenica! Ricorda: niente corsa al mattino, solo una lenta cavalcata verso il frigo!

Buongiorno! Ecco il tuo promemoria: “Chi non dorme è in ritardo!”

È domenica! Fai un respiro profondo… e tornatene a dormire!

Buongiorno! Oggi non contare i passi, conta le fette di torta!

Buona domenica! Se oggi ti senti produttivo, ti consiglio di usare il tuo potere per fare un pisolino!

Svegliati e sorridi! La giornata è giovane, proprio come il tuo caffè!

Buongiorno! È domenica, il bendiddio delle domeniche è dedicato al relax!

Buona domenica! Oggi è il giorno di “non muoversi dalla sedia”!

È domenica! Farei qualsiasi cosa per non fare niente… e oggi posso!

Buongiorno! Ricorda, oggi è giorno di riposo: adatta il tuo divano a “dormitorio deluxe”!

Buona domenica! Vivi la vita come una pizza: più ingredienti, più divertimento!

Svegliati! Oggi abbiamo una missione: costringere il corpo a rimanere fermo sul divano!

Buongiorno! Ogni volta che qualcuno dice “fare qualcosa oggi”: ignora.

Buona domenica! Se ti svegli con il piede sbagliato, non preoccuparti… il letto è lì per te!

Buongiorno! Oggi è la giornata ufficiale dei “non disturbare”!

È domenica! Un giorno perfetto per stare a casa e non raccogliere l’idratazione!

Buongiorno! Chi beve caffè a letto, dà il via a una domenica perfetta!

Buona domenica! Se non sei a letto, allora sei nel posto sbagliato!

Svegliati! Oggi è la giornata del “caffè in tazza grande”!

Buongiorno! Oggi il mio obiettivo è non avere obiettivi!

È domenica! Prova a mangiare qualcosa di buono, tipo una intera teglia di lasagna!

Buona domenica! Cosa c’è di meglio di una giornata di ozio? Una seconda giornata di ozio!

Svegliati e sii fantastico, ma ricorda: solo dopo il caffè!

Buongiorno! Questa è la giornata perfetta per tarare il tuo sensore di “stanca”.

Buona domenica! La mia attività preferita oggi? Fare una maratona… di film!

È domenica! Tempo di riposarsi prima della nuova settimana!

Buongiorno! Rischia di non fare assolutamente nulla oggi!

Buona domenica! Oggi potresti anche sederti in giardino e chiamarlo “fare passeggiata”!

Svegliati! Mangiare la colazione a letto è un’arte e tu sei un artista!

Buongiorno! È domenica! Ricorda: il tuo divano ha bisogno di compagnia!

Buona domenica! Nella vita non si possono avere tutti i piaceri, tranne la pizza!

È domenica! Oggi, nulla è meglio di un brunch sul divano…

Buongiorno! Non dimenticare di indossare il tuo sorriso migliore… anche se sei in pigiama!

Buona domenica! Quando ti svegli, se ti senti affamato, è ora di colazione!

Svegliati! Oggi il divano è il tuo centro di comando!

Buongiorno! Domenica: il giorno in cui la pigrizia diventa un’arte!

Buona domenica! Ricordati: il relax è il tuo superpotere!

È domenica! È ora di passare al secondo turno… di sonno!

Buongiorno! L’unico salto che farai oggi è quello dal letto al divano!

Buona domenica! Oggi abbiamo il permesso di mangiare merendine a colazione!

Svegliati e abbraccia la pigrizia: è il tuo giorno!

Buongiorno! Domenica è la risposta a “come trascorrere la vita senza stress”!

Buona domenica! La vita è troppo breve per alzarsi dal letto, la settimana lavorativa è lunga!

È domenica! Non è il giorno per separarsi dalla coperta!

Buongiorno! Oggi l’unica “attività fisica” consentita è girarsi dall’altra parte!

Buona domenica! Se oggi non fai nulla, ricorda: lo stai facendo alla grande!

Svegliati! Comincia la tua domenica con un grande “no” a svegliarsi!

Buongiorno! Uscire è overrated. Star in casa è dove si trova il divertimento!

Buona domenica! Hai bisogno di fare una cosa oggi? Smetti di preoccuparti!

È domenica! Niente eccitazione, solo cibo e relax!

Buongiorno! Le migliori cose nella vita accadono… mentre sei a letto!

Buona domenica! Se non sei in modalità “pantofole”, non sei pronto!

Svegliati! Oggi c’è un’epidemia di pigri… e stai per esserne colpito!

Buongiorno! Ricordati di moltiplicare il tuo relax per il numero di fette di torta!

È domenica! Il giorno in cui anche il tuo cuscino si sente speciale!

Buongiorno! La domenica è la mia motivazione per il lunedì… perché è così bella!

Buona domenica! L’unico cardio che farai oggi è alzarti per il caffè!

Svegliati! Questo è il giorno in cui non c’è sensazione di colpa per il brunch!

Buongiorno! Oggi è un giorno molto “caffettoso”!

Buona domenica! Ricorda, l’unico affare da fare oggi è “niente affatto”!

È domenica! Siediti in poltrona e goditi la vita!

Buongiorno! Non dimenticare: oggi è il giorno per mangiare tutto ciò che vuoi!

Buona domenica! Non dimenticare di lavarti… solamente per essere carino nel tuo pigiama!

Svegliati! Oggi è il tuo giorno fortunato… perché puoi rimanere in pigiama!

Buongiorno! Se oggi sei pigro non sentirti male, è una dote!

Buona domenica! Oggi potresti anche passare a scelte alimentari poco sane… e va bene così!

È domenica! Fai che quest’oggi sia il tuo giorno di “solo io e io”!

Buongiorno! Quando la domenica chiama, rispondi con “Nessuna attività per oggi!”.

Buona domenica! Oggi ogni morso di cibo è una prelibatezza!

Svegliati! Se non vuoi alzarti, un caffè è la soluzione!

Buongiorno! Oggi sarai un rinomato campione di “cosa faccio oggi?”

Buona domenica! La risposta a “cosa facciamo oggi?” è “dormire”!

È domenica! Sorseggia caffè e abbandona i pensieri!

Buongiorno! Spero che tu abbia voglia di un dolcetto per colazione!

Buona domenica! L’unico “lavoro” di oggi è stendersi sul divano e riposare!

Svegliati! Oggi è il giorno in cui nessun lavoro è previsto, ma molti ghiotti spuntini!

Spero che queste frasi possano farti ridere e portare un po’ di leggerezza alla tua domenica!