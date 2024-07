Oggi martedi 30 luglio 2024 Frasi e immagini buongiorno esclusive e migliori da inviare su Whatsapp e Facebook

Certo! Ecco altre 100 frasi del buongiorno divertenti per iniziare la giornata con un sorriso:





Buongiorno! Oggi è un giorno perfetto per non fare nulla… come ieri!

Buongiorno! Se solo avessi un caffè che gioca a scacchi, potrei vincere la giornata!

Alzati e splendi! O fai come me: resta a letto e lucida la tua bellezza!

Buongiorno! Oggi ricorda: le calorie non contano fino a pranzo!

Sorsi di caffè e sogni di gloria: buongiorno a tutti!

Buongiorno! La sveglia ha suonato, ma io ho deciso di ignorarla come un bravissimo ninja!

Ogni mattina è un motivo per essere felice… dopo tre tazze di caffè!

Buongiorno! Ricorda: oggi è un’altra giornata per fare scelte sbagliate!

Alzati, fai colazione e poi torna a letto. Buongiorno!

Buongiorno! Se l’allenamento ti fa sudare, prova a correre verso il frigo!

Senza caffè, sono come un computer senza connessione: lento e poco utile!

Buongiorno! Sollevo la mia tazza di caffè in onore di chi non ha voglia di lavorare oggi!

La vita è breve: bevi il caffè e fai il brunch che desideri! Buongiorno!

Buongiorno! È ora di svegliarsi e rispondere “sto bene” a tutte le domande!

Buongiorno! Oggi mettiamo da parte il lavoro e apriamo la finestra per un po’ di divertimento!

Se il tuo giorno inizia male, ricorda: il caffè è l’arma segreta! Buongiorno!

Buongiorno! Oggi conta solo l’energia positiva… e una buona scorta di snack!

Spero tu abbia fatto un sogno così bello da far scomparire i tuoi problemi! Buongiorno!

Buongiorno! La vita è come un caffè: a volte amara, a volte dolce, ma sempre gustosa!

Oggi spero di fare tutto quello che non ho fatto ieri… cioè niente! Buongiorno!

Buongiorno! Ho deciso di non preoccuparmi oggi… ho già un appuntamento con le nuvole!

Ieri ho avuto l’intenzione di restare attivo. Oggi fatevi gli affari vostri. Buongiorno!

Arriva il mattino… e la mia voglia di lavorare scappa via! Buongiorno!

Buongiorno! Ricorda: se il piano A non funziona, l’alfabeto ha ancora 25 lettere!

Oggi prometto di essere produttivo… ma non prima delle dieci, se va bene! Buongiorno!

Buongiorno! Se la vita ti dà limoni, chiedi del caffè!

Alza le mani se sei ancora a letto! Buongiorno!

Buongiorno! Ecco il piano per oggi: caffè, dolci e solo un po’ di lavoro!

L’unico motivo valido per alzarsi dal letto? La colazione! Buongiorno!

Buongiorno! Benvenuti nel mondo degli adulti, dove il caffè è sacro e la sveglia è un nemico!

Buongiorno! Cos’è peggio di una sveglia? Un dog sitter che ti sveglia alle 6!

Oggi sisintonizziamo sul canale del relax e dell’allegria. Buongiorno!

Buongiorno! Se la vita ti sembra grigia, aggiungi un po’ di cioccolato!

Un caffè per iniziare la giornata e io sono a posto! Buongiorno!

Buongiorno! Solo un altro giorno per dimostrare che posso procrastinare tutto!

Se la mattina sembra un incubo, ricorda: il caffè è il tuo supereroe! Buongiorno!

Buongiorno! Oggi ho deciso di essere un “lavoratore” part-time… di stravizi!

Non ho bisogno di una sveglia. Ho un gatto che mi esplode le orecchie di mattina! Buongiorno!

Buongiorno! Ricorda: un sorriso può cambiare la tua giornata, ma il caffè la migliora!

Se sei stanco, ricorda che il caffè è l’unico modo per accendere i motori! Buongiorno!

Buongiorno! Spero che oggi tu possa saltare da un’idea all’altra… come un canguro!

Il sole brilla, gli uccelli cinguettano, e io ho ancora sonno. Buongiorno!

Buongiorno a chi sta cercando di ricordare il giorno della settimana!

La vita è come una torta: a volte è dolce, a volte è amara. Come la mia colazione! Buongiorno!

Buongiorno! Se la vita ti chiama, digli che è occupata… sono a letto!

Ricorda: anche i piccioni hanno una vita dura! Buongiorno!

Buongiorno! La mia missione oggi è semplicemente non addormentarmi in pubblico!

Oggi il mio obiettivo è di non essere riconosciuto al lavoro! Buongiorno!

Risvegliarsi è come un film horror… ma il caffè è il finale felice! Buongiorno!

Buongiorno! Non dimenticare di fare delle pause fondamentali tra caffè e caffè!

È ora di indossare il grande sorriso e affrontare la giornata! Buongiorno!

Oggi ricorda di essere come un panda: rimanere in pantofole e mangiare! Buongiorno!

Buongiorno! È tempo di brillare come una stella… o almeno come una palla da discoteca!

Ogni giorno è un nuovo inizio… o un nuovo motivo per rimanere a letto! Buongiorno!

Buongiorno! Oggi potremmo salvare il mondo… ma prima facciamo un caffè!

Non ho bisogno di una sveglia. Ho letture sbagliate e pane bruciato! Buongiorno!

Buongiorno! Oggi non ci sono limiti, tranne quelli che mi impongo da solo!

La mia vita ruota attorno a una comodità estrema: il letto! Buongiorno!

Se pensi che varrà la pena svegliarsi, allora solleva quel cuscino! Buongiorno!

Buongiorno! La vita è troppo breve per non iniziare la giornata con una risata!

Se il mondo è contro di te oggi, ricordati che il caffè è dalla tua parte! Buongiorno!

Buongiorno! Spero tu stia meglio della mia piante d’appartamento!

Mai sottovalutare il potere di un caffè forte al mattino! Buongiorno!

Oggi sono pronto per affrontare qualsiasi sfida… purché non sia svegliarmi! Buongiorno!

Buongiorno! Ricordati di vivere come se fossi in un film comico!

Apri gli occhi e cerca di vedere il lato positivo. Se non riesci, vai a prendere un caffè! Buongiorno!

Buongiorno! La tua missione, se decidi di accettarla, è rimanere sveglio!

Se pensi che oggi sarà un brutto giorno, prova a ridere, perché il caffè ci salverà!

Buongiorno! Ho deciso di indossare il cappello della gioia per oggi!

Oggi è un giorno perfetto per essere ridicoli. Buongiorno!

Buongiorno! Tieni il profumo del caffè vicino e i problemi lontani!

Se oggi non sei il re della giungla, sii almeno quello che mangia le migliori colazioni! Buongiorno!

La vita è come una sveglia: ha bisogno di essere ricaricata di tanto in tanto. Buongiorno!

Buongiorno! Anche i supereroi hanno bisogno di un po’ di caffè per partire!

Mi pento ogni volta che non ascolto la mia sveglia. Buongiorno!

Buongiorno! Oggi abbraccia il tuo lato comico: le risate sono contagiose!

Se le cose non vanno come speravi, prova con una fetta di torta! Buongiorno!

Ricorda: c’è sempre un motivo per ridere. Anche se la sveglia suona! Buongiorno!

Buongiorno! Spero che oggi tu possa vincere la guerra contro il cuscino!

Oggi, mi sento come una superstar… in pigiama! Buongiorno!

Buongiorno! Metti da parte tutte le preoccupazioni e abbraccia la follia oggi!

Se la vita si fa dura, ricorda che hai sempre il caffè! Buongiorno!

Buongiorno! Chi ha bisogno di un piano quando c’è il caffè?

Spero che la tua giornata sia meravigliosa e piena di piccoli furti di sonno!

Buongiorno! Anche il sole ha bisogno di svegliare la sua energia!

Oggi ricorda: il miglior piano è non averne… a meno che non ci sia un caffè in vista!

Buongiorno! Voglio solo caffè e un pizzico di sarcasmo!

Quando la vita ti da’ limoni, chiedi gli ingredienti per una buona limonata! Buongiorno!

Spero che oggi tu abbia più motivazione del mio pigiama! Buongiorno!

Ricorda: se non riesci a svegliarti, almeno fallo con stile! Buongiorno!

Buongiorno! È tempo di svegliarsi e organizzare un piano di procrastinazione!

Rimanere a letto è una forma di arte che sto perfezionando! Buongiorno!

Buongiorno! Oggi è il giorno giusto per essere ridicolmente felici!

Quando senti la sveglia suonare, ricorda: è solo un piano B! Buongiorno!

Buongiorno! Questa è una giornata per inseguire i sogni… dopo la colazione!

Vorrei essere un caffè: risveglia la gente! Buongiorno!

Oggi è il giorno dell’accettazione: accettiamo il caffè! Buongiorno!

Buongiorno! Spero che oggi tu possa trovare mille motivi per ridere!

Non fidarti di noi… sono solo due ore di sonno! Buongiorno!

Buongiorno! Se incontri un giorno difficile, ridici sopra… e prendi un caffè!

Spero che queste frasi ti facciano sorridere e rendano le tue mattine più divertenti!