Oggi si svolgono i funerali di Domenico Gallucci, il bambino di 8 anni schiacciato da un tavolo

Oggi, venerdì 28 giugno, la comunità di Montemarano si stringe attorno alla famiglia del piccolo Domenico Gallucci, morto tragicamente a causa di un incidente domestico.





Questa mattina, venerdì 28 giugno, si terranno i funerali di Domenico Gallucci, il bambino di 8 anni deceduto a Montemarano, in provincia di Avellino, dopo essere stato schiacciato da un tavolo di ferro mentre giocava nel cortile di casa. Le esequie si svolgeranno alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta, con il corteo funebre che partirà dalla casa del piccolo, situata nella zona di Contrada Macchia del Monte.

Lutto Cittadino Proclamato dal Sindaco di Montemarano

In segno di rispetto e cordoglio, il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata. Palmieri ha espresso il profondo dolore dell’intera comunità per la tragica perdita: “Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo lutto è di tutta Montemarano.”

La Dinamica dell’Incidente

La tragedia è avvenuta mercoledì 26 giugno, quando Domenico stava giocando nel cortile di casa. Per cause ancora in corso di accertamento, un pesante tavolo di ferro si è staccato dal suo alloggiamento e ha travolto il bambino. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sono intervenuti sul luogo per effettuare i rilievi necessari e cercare di chiarire le dinamiche dell’incidente.

Un’Intera Comunità in Stato di Shock

La morte di Domenico Gallucci ha profondamente scosso la comunità di Montemarano. Il sindaco Palmieri, facendosi portavoce del sentimento collettivo, ha voluto sottolineare l’importanza di unirsi in questo momento di dolore per sostenere la famiglia colpita dalla tragedia. La proclamazione del lutto cittadino è un segno tangibile della solidarietà e del rispetto che la comunità nutre nei confronti della famiglia Gallucci.

Mentre la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a Domenico, restano aperte molte domande su come sia potuto accadere un incidente tanto tragico. Le indagini proseguiranno per chiarire tutte le circostanze e garantire che simili tragedie possano essere evitate in futuro.

Oggi, Montemarano si ferma per ricordare un bambino la cui vita è stata spezzata troppo presto, unendosi nel dolore e nella commozione per una perdita che ha toccato profondamente il cuore di tutti.