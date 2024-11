“Oltre il limite”. Grande Fratello, Lorenzo e Shaila protagonisti: l’incontro in giardino e la controversa richiesta

Nel Grande Fratello, il rapporto tra Shaila e Lorenzo continua a dividere inquilini e pubblico. Beatrice Luzzi commenta la relazione, ma Lorenzo finisce al centro delle polemiche per una frase shock.





All’interno della casa del Grande Fratello, la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a generare dibattito, attirando l’attenzione sia degli inquilini che del pubblico. Negli ultimi giorni, l’opinionista Beatrice Luzzi ha espresso il suo punto di vista sulla coppia, rilasciando dichiarazioni che hanno ulteriormente alimentato la discussione: “Se credo nella loro relazione? Io ho sempre detto che credo abbastanza nella loro passione, al loro affetto e a quella che è la loro attrazione. Poi si assomigliano tanto. Credo tanto a questo, ma sono anche degli esibizionisti, narcisisti e anche molto spudorati.”

Secondo Beatrice, entrambi i gieffini sembrano condividere un forte bisogno di controllo, un tratto che li porta spesso a manipolare le situazioni all’interno della casa. Questa osservazione è stata in parte confermata anche dagli interventi di Alfonso Signorini e di uno psicologo durante il programma, che hanno definito Lorenzo Spolverato incline a comportamenti manipolatori. Le stesse caratteristiche sono state notate e sottolineate dal pubblico in diverse occasioni, scatenando reazioni accese sui social.

La frase controversa di Lorenzo e la rabbia del pubblico

Un episodio recente ha riacceso le polemiche contro Lorenzo Spolverato, che, durante un acceso confronto con Shaila, si è lasciato andare a una frase che ha sconvolto gli spettatori. Rivolgendosi alla compagna, il modello ha affermato: “Tu mi dovevi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero. È strano anche che in due litigate non ti ho… è strano eh, è molto strano.”

La frase, che sembrava alludere a qualcosa di più grave, ha spinto Shaila a chiedere spiegazioni: “Non mi hai?” Lui ha poi risposto con noncuranza: “Insultata.” Questo scambio ha provocato una valanga di critiche da parte del pubblico, che ha definito inaccettabili le parole di Lorenzo.

L: “tu mi dovevi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero”

“ed è strano anche che in due litigate non ti ho… è strano eh, è molto strano.”

S: “non mi hai?”

L: “insultata”

mi raccomando, romanticizzate anche questo.

che paura.

che paura.#grandefratello #fuorilorenzo pic.twitter.com/AMD3bYOAl2 — asia 💌💋 turbojr ☆ (@asiaobriien) November 18, 2024