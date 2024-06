Operaio soccorre un’auto in avaria sulla E45 ma viene investito e ucciso da un camion, Ennio aveva 59 anni

Ennio Verducci, 59 anni, è stato tragicamente travolto da un camion mentre lavorava lungo la E45 vicino a Lidarno. Il camionista è stato indagato per omicidio stradale.





Un tragico incidente sul lavoro

Ennio Verducci, 59enne di Palazzo di Assisi, ha perso la vita in un tragico incidente mentre stava lavorando lungo la E45 nei pressi di Lidarno, in direzione Cesena. Verducci, titolare di una carrozzeria a Bastia Umbra, stava imbracando un’auto in panne e preparandosi a caricarla su un carroattrezzi quando è stato investito da un camion. Il conducente del camion, un uomo di 42 anni di origini marocchine e residente a Campi Bisenzio, è stato indagato per omicidio stradale.

Dinamiche dell’incidente e intervento delle autorità

Secondo la ricostruzione dell’incidente, il mezzo di soccorso di Verducci era fermo sulla banchina quando è stato lateralmente strisciato e travolto dal camion di una ditta di consegne umbra. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, l’Anas e il 118. Tra i primi a giungere sul posto c’era la figlia della vittima, agente della polizia municipale di Perugia. Ennio Verducci lascia la moglie e due figli.

Reazioni e impegno per la sicurezza sul lavoro

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha espresso il suo cordoglio per la tragica scomparsa di Verducci, affermando l’importanza di migliorare le condizioni di sicurezza per i lavoratori. Si è impegnata ad adottare misure concrete per prevenire simili tragedie in futuro.

Ennio Verducci era molto conosciuto e rispettato ad Assisi per la sua professionalità ed esperienza. La sua scomparsa ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza sul lavoro.

La notizia della morte di Ennio Verducci ha suscitato profonda tristezza e ha portato all’attenzione pubblica la necessità di rafforzare le misure di sicurezza sul lavoro, affinché tragedie come questa non abbiano più a ripetersi.