Operaio travolto da una finestra durante i lavori al palazzo di giustizia di Potenza: morto sul colpo

Un operaio di 61 anni è deceduto sul colpo mentre sostituiva gli infissi nel Palazzo di Giustizia di Potenza; una finestra lo ha travolto durante l’operazione.





Nella mattinata del 26 novembre 2024, un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Potenza. Un operaio di 61 anni, impegnato nella sostituzione degli infissi presso il Palazzo di Giustizia, ha perso la vita in circostanze drammatiche. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava operando su una piattaforma elevatrice quando una delle pesanti finestre in vetro lo ha travolto, causandone il decesso immediato.

Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Sul luogo sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, chiamati a chiarire le cause dell’accaduto e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Al momento, l’identità dell’operaio non è stata resa pubblica, in attesa di informare i familiari.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri edili, specialmente in contesti delicati come gli edifici pubblici. La sostituzione di infissi di grandi dimensioni comporta rischi significativi, richiedendo l’adozione di misure preventive adeguate e l’utilizzo di attrezzature idonee.

Le autorità competenti hanno avviato un’inchiesta per determinare se tutte le procedure di sicurezza siano state rispettate e se vi siano responsabilità da attribuire. In attesa dei risultati delle indagini, l’episodio solleva interrogativi sulla formazione del personale, sulla manutenzione delle attrezzature e sull’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate.