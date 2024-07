Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi 18 luglio 2024

Iniziamo la giornata del 18 luglio 2024 con le previsioni astrologiche di Branko e Paolo Fox, due degli astrologi più seguiti e apprezzati in Italia. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle per ciascun segno zodiacale.





L’Ariete vola alto, il Toro si rinnova

L’Ariete è pronto a spiccare il volo, lasciandosi alle spalle il passato e accogliendo nuove opportunità. Secondo Branko, “l’Ariete fugge lontano e salta il recinto di ieri. Dall’estero arriva una voce e chi viaggia oggi danza con la Luna.” Sembra essere una giornata ricca di avventure e cambiamenti positivi per questo segno di fuoco.Per quanto riguarda il Toro, Paolo Fox sottolinea che “il Toro cancella la scena e riscrive un copione diverso. Il distacco apre le porte e chi si attacca rimane sospeso.” Sembra essere un momento di rinnovamento e di distacco da vecchie abitudini per questo segno di terra.

I Gemelli brillano, il Cancro è concentrato

I Gemelli si godono una giornata di luce e sorrisi, come evidenzia Branko: “I Gemelli si specchiano e sorridono a tutti per ricevere buoni riflessi. Con l’altro si esaltano le ore e le coppie hanno un nuovo vigore.” Sembra essere un momento di grande energia e positività per questo segno d’aria.Per quanto riguarda il Cancro, Paolo Fox sottolinea che “il Granchio sistema faccende e fotocopia carte e cartelle. Il lavoro gratifica chi al servizio si presta e fatica.” Sembra essere una giornata di concentrazione e di impegno per questo segno d’acqua.

Il Leone vola alto, la Vergine si rifugia nel passato

Il Leone è pronto a spiccare il volo, come evidenzia Branko: “Il Leone alza lo sguardo e il cielo è senza confini. Entusiasmo e buone stelline aggraziano il giorno che viene: ma a chi si fida di sé.” Sembra essere una giornata di grande energia e fiducia in sé stessi per questo segno di fuoco.Per quanto riguarda la Vergine, Paolo Fox sottolinea che “la Vergine rimane a casa e sfoglia le foto passate. I ricordi accendono anticipi di scene future e il nido si coccoli con gusto e premure.” Sembra essere un momento di riflessione e di ritorno al passato per questo segno di terra.

La Bilancia è in movimento, lo Scorpione è determinato

La Bilancia è in movimento, come evidenzia Branko: “La Bilancia scrive un pensiero e incontra quel tale inatteso. Movimento e linguaggio fanno cornice al giorno che scorre.” Sembra essere una giornata di incontri e di comunicazione per questo segno d’aria.Per quanto riguarda lo Scorpione, Paolo Fox sottolinea che “lo Scorpione si riempie il petto di volontà e desideri. Due soldi arrivano presto e un abitino è lì che ci aspetta.” Sembra essere un momento di determinazione e di realizzazione per questo segno d’acqua.

Il Sagittario brilla, il Capricorno si riposa

Il Sagittario è pronto a brillare, come evidenzia Branko: “Il Sagittario si prende la Luna e si esibisce come fosse il più forte. La soluzione oggi è dettata dalla vocina interiore.” Sembra essere una giornata di grande energia e di fiducia in sé stessi per questo segno di fuoco.Per quanto riguarda il Capricorno, Paolo Fox sottolinea che “il Capricorno si riposa da solo e in silenzio osserva il mese trascorso. Chi aiuta quell’altro oggi ha fatto un ottimo gesto.” Sembra essere un momento di riflessione e di riposo per questo segno di terra.

L’Acquario collabora, i Pesci brillano

L’Acquario è pronto a collaborare, come evidenzia Branko: “L’Acquario si confronta con tutti e collabora per migliorare il progetto. Insieme si diventa vincenti da soli oggi si stenta.” Sembra essere una giornata di grande apertura e di lavoro di squadra per questo segno d’aria.Infine, per quanto riguarda i Pesci, Paolo Fox sottolinea che “i Pesci alzano il dito e conquistano successi evidenti. Realizza chi affronta la scena e chi costruisce per conservare nel tempo.” Sembra essere un momento di grande realizzazione e di successo per questo segno d’acqua.