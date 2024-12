Padre accusato di aver decapitato il figlio di 1 anno dopo aver aggredito moglie e suocera

Tuttavia, durante l’arresto di Demskiy, gli agenti avrebbero fatto “la raccapricciante scoperta della testa mozzata di un bambino nella camera da letto in cui Demskiy era stato contattato e trattenuto”.

I detective dello Sheriff’s Child Abuse Bureau sono intervenuti sul preoccupante incidente. Secondo l’ufficio dello sceriffo, i detective hanno affermato di aver stabilito che Demskiy era “coinvolto in un incidente di violenza domestica” con la moglie e la suocera e che aveva ucciso il figlio dopo che erano usciti di casa.

“Una volta usciti dalla residenza, Demskiy ha usato un coltello per decapitare e uccidere il figlio di un anno”, ha affermato l’ufficio dello sceriffo.

Secondo i registri del carcere, Demskiy è stato preso in custodia e accusato di omicidio, lesioni personali al coniuge o convivente e aggressione con mezzi o forza tali da causare gravi lesioni personali gravi.

L’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che la suocera di Demskiy è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate, che secondo le autorità “non sono in pericolo di vita”.