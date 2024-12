Palermo, partorisce in strada: madre e neonato rinvenuti in un cantiere avvolti da una coperta

In una fredda serata di dicembre a Palermo, nei pressi dell’incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi, una scena drammatica ha catturato l’attenzione di alcuni passanti. Una giovane donna sudamericana, avvolta in una coperta sporca, teneva in braccio un neonato che piangeva disperatamente. La donna, senza dimora, aveva appena dato alla luce il bambino per strada e si era rifugiata in un cantiere edile per cercare riparo dal freddo pungente.





La segnalazione è giunta al numero di emergenza 112, con i passanti che hanno descritto la presenza di una donna visibilmente in difficoltà con un neonato. Gli agenti della polizia dell’Upgsp e del Commissariato Oreto-Stazione si sono immediatamente recati sul posto per verificare la situazione. Una volta arrivati, hanno trovato una vistosa chiazza di sangue che confermava il recente parto.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe partorito direttamente sul marciapiede e, subito dopo, si sarebbe allontanata con il neonato ancora sporco di sangue e con il cordone ombelicale intatto. Le ricerche degli agenti si sono concentrate nell’area circostante, portandoli a individuare la madre e il bambino nei pressi di un cantiere edile poco distante.

Il personale sanitario, prontamente chiamato dagli agenti, è intervenuto per prestare i primi soccorsi. La giovane donna è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie, mentre il neonato è stato affidato alle attenzioni mediche. Fortunatamente, le condizioni del bambino sono state giudicate buone nonostante le circostanze estremamente difficili in cui è venuto al mondo.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale. La situazione della donna, risultata senza fissa dimora, ha evidenziato ancora una volta le difficoltà che molte persone senza casa affrontano quotidianamente. Il freddo inverno e la mancanza di un riparo adeguato hanno reso ancora più critica la sua condizione, portandola a partorire in strada senza alcun supporto.

Un testimone presente sulla scena ha raccontato: “È stato terribile vedere quella donna in quelle condizioni. Il bambino piangeva tanto, e lei sembrava completamente esausta. Non potevamo fare altro che chiamare aiuto immediatamente.” Le parole del testimone riflettono lo sgomento e l’urgenza della situazione.

La polizia ha successivamente avviato indagini per comprendere meglio le circostanze che hanno portato la donna a trovarsi in quella condizione. Al momento, non sono emersi dettagli sulla sua identità o sulla sua storia personale, ma si sa che è di origine sudamericana e senza fissa dimora.