Pallavolista perde la vita in vacanza a Malta, Oriana Bertolino coinvolta in incidente col quad e finisce in mare: aveva 31 anni

In una tragica serata di sabato, una turista italiana di 31 anni, Oriana Bertolino, ha perso la vita in un incidente con un quad sull’isola di Gozo, a Malta. La giovane stava partecipando a un’escursione al tramonto insieme a un gruppo di connazionali quando il mezzo sul quale viaggiava come passeggera è finito fuori strada, precipitando in mare.

La dinamica dell’incidente Oriana Bertolino, 31enne di Marsala, perde la vita durante un’escursione sull’isola di Gozo dopo che il quad sul quale viaggiava è finito fuori strada precipitando in mare.In una tragica serata di sabato, unadi 31 anni, Oriana Bertolino, ha perso la vita in un incidente con un quad sull’isola di Gozo, a Malta. La giovane stava partecipando a un’escursione al tramonto insieme a un gruppo di connazionali quando il mezzo sul quale viaggiava come passeggera è finito fuori strada, precipitando in mare. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia maltese, l’incidente è avvenuto intorno alle 20:00 lungo una strada sterrata. Il conducente del quad, un italiano di 47 anni (G.P.), avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un problema allo sterzo che gli avrebbe impedito di cambiare direzione. La polvere sollevata e la scarsa aderenza del terreno avrebbero reso impossibile per l’uomo fermarsi prima del bordo della scogliera affacciata sul mare. I soccorsi e il recupero del corpo Nonostante i tentativi di salvataggio, per Oriana Bertolino non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato dopo le ricerche effettuate dalle forze dell’ordine. Il conducente del quad, invece, è riuscito a salvarsi riportando solo lievi ferite. Il magistrato Brigitte Sultana ha aperto un’inchiesta sull’accaduto e ha indagato per omicidio colposo la guida del gruppo di escursionisti, che avrebbe spinto i partecipanti ad accelerare per non perdere lo spettacolo del tramonto.

Oriana Bertolino era molto conosciuta e stimata nella sua città natale, Marsala, soprattutto per il suo impegno nella squadra di pallavolo locale. La ragazza lavorava come veterinaria e aveva deciso di partecipare all’escursione a Malta per trascorrere qualche giorno di vacanza e svago. La sua tragica scomparsa ha suscitato grande dolore e commozione nella comunità marsalese, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo lutto.

Questa tragedia mette in luce l’importanza di prestare sempre la massima attenzione durante le attività ricreative, soprattutto quando si tratta di mezzi potenzialmente pericolosi come i quad. La scomparsa di Oriana Bertolino rappresenta una perdita inestimabile per tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata, e serve da monito per coloro che organizzano escursioni turistiche affinché vengano adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire incidenti simili in futuro.