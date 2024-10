Paola Caruso: ”a luglio convolerò a nozze con Gianmarco, che mio figlio considera come un padre”

Paola Caruso celebra un nuovo capitolo della sua vita: la showgirl ha annunciato con emozione il suo imminente matrimonio con Gianmarco durante la puntata di Verissimo del 27 ottobre. “Convolerò a nozze il 1° luglio, tutto ciò che ho sempre desiderato sta diventando realtà e mio figlio lo chiama già papà,” ha rivelato.

Paola Caruso ha annunciato con gioia un importante traguardo nella sua vita: il matrimonio. Nella recente intervista a Verissimo, la showgirl ha condiviso come la sua vita sia cambiata grazie all’incontro con il compagno Gianmarco, avvenuto in modo inaspettato durante una colazione in hotel. “Mio figlio lo chiama papà,” ha aggiunto visibilmente commossa.





L’annuncio delle nozze

Dopo diversi anni caratterizzati da sfide personali, soprattutto legate alla salute di suo figlio Michele, Paola Caruso ha ritrovato la serenità sentimentale. Durante la trasmissione, ha dichiarato: “Mi sposo! Sarà tutto in chiesa, ancora non riesco a crederci. La data è il 1° luglio, sono pronta.”

Il legame tra Paola e Gianmarco si è rafforzato rapidamente ed è stato accettato con entusiasmo anche da Michele, che ha trovato in Gianmarco una figura paterna. “Michele è molto felice perché gli è sempre mancata una figura maschile. Lo chiama papà e io vedo in lui tutto ciò che ho sempre sognato,” ha detto Paola.

L’incontro fortuito tra i due è avvenuto quando entrambi stavano trascorrendo del tempo con i loro figli. “Ci siamo notati durante la colazione. I bambini hanno iniziato a giocare insieme, e da lì è nata la nostra conoscenza. E’ stato proprio il destino.”

La scoperta dell’adozione e i rapporti con il padre biologico

Un altro aspetto importante della vita di Paola Caruso riguarda la sua scoperta dell’adozione avvenuta quando era solo una ragazza di 13 anni. Durante una discussione con un’amica, Paola ha rivelato: “I miei genitori rimasero senza parole. Urlavo e loro non sapevano come rispondere. In quel momento ho capito che era vero: ero stata adottata.”

Fino ai 18 anni, Paola ha evitato di affrontare questa tematica delicata. Una volta maggiorenne, ha tentato di capire di più sulla sua origine, cercando il certificato di nascita all’ospedale di Catanzaro senza successo. “Scoprii che il mio vero padre aveva appreso della mia esistenza tramite la televisione, ma finora non ci siamo mai incontrati,” ha aggiunto, esprimendo il desiderio di conoscere il padre.

Paola ha manifestato la volontà di invitare il padre al suo matrimonio con Gianmarco, sottolineando che entrambi vivono nella stessa località e hanno opportunità di incrociarsi: “Magari un giorno avverrà, mi piacerebbe salutarlo. Lo inviterò al matrimonio; chissà, potrebbe essere una bella occasione per costruire una famiglia completa.”