Paola Iezzi; Ragioni personali per cui ho deciso di non avere figli

Oggi Paola Iezzi, celebre metà del duo Paola & Chiara, si racconta in un’intervista esclusiva a Grazia, toccando temi profondi come il suo personale concetto di libertà, la vita di coppia con il fotografo Paolo Santambrogio e la sua deliberata decisione di non avere figli. L’artista riflette su come il suo cammino nel mondo della musica, le sfide e la separazione dalla sorella Chiara, abbiano influenzato la sua vita e le sue scelte.





La Libertà di Paola Iezzi: Un Valore Fondamentale

Paola Iezzi

La Iezzi, oggi giudice di X Factor, ha espresso chiaramente il suo pensiero sulla libertà personale e su come, nonostante le pressioni sociali, abbia sempre avuto il supporto delle persone a lei più care. “Se qualcuno ha tentato di limitare la mia libertà? Assolutamente no. I miei genitori e chi mi sta intorno hanno sempre rispettato le mie scelte”, ha dichiarato. Tuttavia, riguardo all’assenza di figli, la cantante ha notato come le donne siano frequentemente interrogate su questa scelta, una pressione che gli uomini non subiscono in egual misura. Questa disparità l’ha profondamente irritata.

“In quanto donna, spesso sento quelle domande in giro: ‘Perché non hai figli?’ Ecco, questa curiosità mi infastidisce perché manca di empatia e rispetto,” ha concluso Paola, sottolineando l’importanza del diritto di scelta.

La Sua Vita Privata: Amore e Scelte Consapevoli

Riguardo alla sua vita privata, Paola Iezzi ha affermato: “Ho scelto di non avere figli perché considero la famiglia un impegno serio, un legame che non ero pronta a stabilire. Sono consapevole delle rinunce che questa decisione comporta, ma sono felice della vita che ho.”

Al centro della sua vita sentimentale c’è Paolo Santambrogio, il suo compagno fotografo e regista. Paola ha condiviso che la loro unione si è sviluppata intorno a passioni comuni, tra cui l’amore per la fotografia e l’ammirazione per i grandi della moda degli anni ’90, come Steven Meisel e Helmut Newton.

“Con Paolo ci siamo sempre trovati in sintonia, crescendo e imparando insieme. La nostra relazione è fortemente influenzata dalla nostra passione condivisa per la fotografia,” ha spiegato Paola, evidenziando come la complicità sia alla base della loro vita di coppia.

Il loro incontro è avvenuto in un contesto inaspettato: “Ci siamo conosciuti su MySpace,” ha raccontato l’artista. “Lavorando insieme, lui si aspetta che io riesca a capire, quasi telepaticamente, cosa desidera dal suo punto di vista. Anche se non è uno che si riempie di complimenti, la sua bravura è indiscutibile e per questo ho piena fiducia in lui.”

Queste riflessioni dimostrano come Paola Iezzi non solo naviga con grazia nel mondo dell’intrattenimento, ma con chiarezza e determinazione affronta le sue scelte di vita, sostenuta dall’amore e dalla libertà, valori che reputa fondamentali per la sua realizzazione personale.