Paris Jackson, figlia di Michael spiega perché si identifica come una donna nera

Paris Jackson, attrice e cantante venticinquenne il cui nome completo è Paris-Michael Katherine Jackson, ha parlato della sua identità razziale dopo aver ricevuto critiche per essersi identificata come donna nera. Nata nel 1998 da Debbie Rowe e dalla superstar di “Thriller” Michael Jackson, Paris è l’unica figlia del compianto cantante. Aveva 11 anni nel 2009 quando la notizia della morte di suo padre sconvolse il mondo.





Nel 2017, Paris ha discusso apertamente della sua infanzia come figlia del cantante di “Rock With You” in un’intervista con la rivista Rolling Stone. Ha affrontato le speculazioni sulla sua parentela biologica e ha condiviso il suo punto di vista sulla questione.

All’età di 18 anni, Paris ha menzionato che molte persone la descriverebbero come bianca, notando la sua somiglianza con una ragazza finlandese. Tuttavia, ha affermato: “Mi considero nera”.

Ha raccontato come suo padre la guardava, puntava il dito e affermava: “Sei nera. Sii orgogliosa delle tue radici”.

“Pensavo: ‘OK, è mio padre, perché dovrebbe mentirmi?'” ha detto. “Quindi ho semplicemente creduto a quello che mi ha detto. Per quanto ne so, non mi ha mai mentito. La maggior parte delle persone che non mi conoscono mi chiamano bianca. Ho la pelle chiara e, soprattutto da quando ho i capelli biondi, sembro nata in Finlandia o qualcosa del genere”.

Tuttavia, ha sottolineato di aver osservato individui di razza mista con una carnagione simile, citando come esempio l’attore televisivo Wentworth Miller. Miller ha un padre nero e una madre bianca.

Jackson raggiunse la fama negli anni ’60 come giovane cantante nella band Jackson 5 insieme ai suoi fratelli Jermaine, Jackie, Tito e Marlon. Gestita dal padre, Joe Jackson, la band produsse diversi successi, tra cui “ABC”, “Smooth Criminal”, “Billie Jean”, “Blame It on the Boogie” e “Dangerous”.

Come afroamericano, il Re del Pop aveva una carnagione più scura all’inizio della sua carriera. Tuttavia, in seguito sviluppò la vitiligine, una condizione che causò lo schiarimento della pigmentazione della sua pelle con l’avanzare dell’età. Paris e i suoi fratelli erano consapevoli che alcune persone dubitassero che Michael fosse il loro padre biologico, ma respingevano fermamente questa ipotesi.”Lui è mio padre”, ha detto alla rivista. “Sarà sempre mio padre. Non ha mai smesso di esserlo e non smetterà mai di esserlo. Le persone che lo conoscevano molto bene dicono che mi vedono in lui, ed è quasi spaventoso”.

In un’altra intervista, la cantante di “Just You” ha parlato della sua educazione con i fratelli – Prince e Bigi “Blanket” Jackson – nel ranch Neverland del padre. Il ranch aveva attrazioni come un parco divertimenti, uno zoo e un cinema. Sebbene abbia trascorso l’infanzia in una vasta tenuta di 2.700 acri in California, Paris sostiene che la sua educazione sia stata normale. Ha rivelato che lei e i suoi fratelli non avevano il permesso di andare sulle giostre ogni volta che volevano.

“Avevamo scuola ogni singolo giorno e dovevamo essere bravi. E se eravamo bravi, ogni due weekend circa, potevamo scegliere se andare al cinema o vedere gli animali o qualsiasi altra cosa”, ha detto. “Ma se ti comportavi male, non potevi fare tutte quelle cose”. Paris ha anche elogiato suo padre per averla cresciuta in una “famiglia aperta”, ricordando un momento della sua infanzia in cui era “innamorata di una donna sulla copertina di una rivista”. Invece di urlarmi contro, come farebbero la maggior parte dei genitori omofobi, mi prendeva in giro dicendo: ‘Oh, ti sei trovata una fidanzata’”, ha riso. “La sua priorità numero uno per noi, oltre ad amarci, era l’istruzione”.