Pasta al pesto, polpette e torta a forma di pianoforte: il banchetto nuziale di Veronica Ferraro

Giovedì 12 settembre, Veronica Ferraro, nota influencer, e Davide Simonetta, talentuoso musicista e compositore, hanno celebrato il loro matrimonio con una cerimonia civile. Tra i momenti più emozionanti, c’è stato il commovente discorso di Chiara Ferragni, testimone della sposa e amica del cuore, che ha toccato il cuore di Veronica. L’abito scelto dalla sposa era un elegante e minimalista vestito bianco, mentre lo sposo ha optato per uno smoking leggermente oversize, perfettamente in linea con le tendenze moderne.





Il ricevimento è stato un evento esclusivo, tenutosi nella meravigliosa Villa Semenza di Lecco e ha visto la partecipazione di numerosi volti noti, tra cui Emma, Annalisa, Tananai e Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro. Un momento particolarmente singolare, che ha ravvivato la celebrazione, è stato il taglio della torta. La coppia ha fatto una scelta audace, abbandonando la tradizionale torta nuziale a tre piani in favore di un dolce da condividere, abbracciando un concetto di comunità e felicità insieme a familiari e amici.

Nel menù, il dolce nuziale è stato battezzato “Torta di Tutti”, a simboleggiare l’importanza della condivisione. Le portate, semplici ma ricche di significato, hanno compreso un antipasto chiamato “Come a casa”, costituito da pane e mortadella, seguito da “La pasta di Veronica”, un piatto di pasta al pesto, e le “Polpette di Davide”, tradizionali polpette al sugo di pomodoro. Infine, la lunga torta nuziale ha deliziato gli ospiti, raccogliendo consensi e qualche critica sui social per la sua scelta minimalista, considerata troppo semplice rispetto alle aspettative nuziali tradizionali.

La “Torta di Tutti” si è presentata come una lunga creazione di oltre un metro, decorata con panna sia sui lati che al centro. Gli invitati, così come gli utenti sui social, hanno notato che la torta, circondata da numerose palette per dolci in argento, evocava visivamente un pianoforte, simbolo della passione di Davide per la musica. Questo tocco simbolico costituiva un tributo al lavoro di compositore di Davide e alla sua dedizione verso il mondo musicale.

La scelta di un menù tanto simpatico e significativo riflette il forte legame tra i due sposi e la loro volontà di celebrare l’amore con una nota personale e intima, dimostrando che, a volte, è la semplicità a rendere un momento davvero speciale.